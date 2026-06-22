Landesligisten verpflichten Torhüter und Torjäger

– Foto: Joachim Koschler

Die Sport-Union Neckarsulm aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verstärkt sich zur neuen Saison mit Torhüter Edoardo de Pizzol. Der 24-Jährige wechselt vom nordbadischen Landesligisten Türkspor Eppingen an den Pichterich. Trotz des Abstiegs überzeugte er dort mit konstant guten Leistungen. Zuvor spielte de Pizzol in der Jugend und im Herrenbereich für die Spvgg Neckarelz. Gemeinsam mit Mathis Feist und Sandro Papalini bildet er künftig das Torwarttrio der Sport-Union.

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TSV Bönnigheim

Der TSV Bönnigheim aus der Bezirksliga Enz/Murr verstärkt sich zur kommenden Saison mit Adrian Mihojlovic. Der 24-jährige Torhüter wechselt von der zweiten Mannschaft der Spvgg Besigheim nach Bönnigheim. Dort hatte er in den vergangenen fünf Jahren Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt. Mihojlovic wurde in Besigheim ausgebildet und steht seit der C-Jugend zwischen den Pfosten. Beim TSV möchte der ehrgeizige Keeper den nächsten Entwicklungsschritt gehen und das Torhüterteam erweitern.

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TSV Ilshofen

Der TSV Ilshofen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verstärkt sich mit Noel Fernandez. Der Offensivspieler wechselt aus der Jugend der SpVgg Satteldorf nach Ilshofen und soll künftig die erste Mannschaft ergänzen. Fernandez gilt als physisch starker Stürmer mit Zug zum Tor und Torjägerinstinkt. Beim TSV soll er den Schritt in die Landesliga machen, sein Potenzial weiterentwickeln und im rot-weißen Trikot zusätzliche Optionen für die Offensive schaffen.

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