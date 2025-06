Landesligisten siegen zum Abschluss

Mainz. Auf dem dritten Platz haben die Fußballer des SVW Mainz die Saison in der Landesliga Ost beendet. Zum Abschluss hatte das Team von Erfolgscoach Jochen Walter beim 4:1 gegen Kellerkind TSG Jockgrim am Ende wenig Mühe. Für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen reichte es für die Weisenauer trotzdem nicht, da sich Rivale SV Büchelberg beim 3:1 gegen die FG 08 Mutterstadt keine Blöße gab. Der FC Fortuna Mombach distanzierte Mitaufsteiger Ludwigshafener SC im Kellerduell klar mit drei Toren, beendet die Saison als Drittletzter und hofft auf den Ligaverbleib, braucht dazu aber Siege bestimmter Teams in den Aufstiegsspielen, darunter auch von Büchelberg.

SVW Mainz – TSG Jockgrim 4:1 (1:0). – „Wir wollten im letzten Spiel unbedingt einen Sieg holen“, berichtete Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Zum einen, um die Chance auf die Aufstiegsspiele zu erhalten und zum anderen, um unsere Ungeschlagen-Serie zu Hause auszubauen.“ Letzteres sei „auch eindrucksvoll gelungen“. Zum dritten Platz im finalen Ranking sagte Protz: „Auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat, war das eine herausragende Saison. Nicht zuletzt ob der Tatsache, dass unsere ´Zweite´ am Vormittag als Meister der B-Klasse Ost erstmals in die A-Klasse aufgestiegen ist. Diese beiden Mannschaften machen Freude.“ Auf die Frage, wie groß die Enttäuschung ist, dass es trotz famoser Leistungen weder für Platz eins noch für Platz zwei gereicht hat, meinte Protz: „Im Moment groß. Aber ich bin sicher, in ein, zwei Tagen wird der Stolz überwiegen. Wir werden in der kommenden Saison erneut angreifen.“ Tore: 1:0 Leon Nauth (22.), 1:1 Felix Cölln (56.), 2:1 Dominik Higi (65.), 3:1 Moritz Eichhorn (90.), 4:1 Paul Poseck (90., Elfmeter nach Foul an Patrick Wagner). Zuschauer: 200.