Landesligisten schlagen auf dem Transfermarkt zu

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SSV Schwäbisch Hall verstärkt sich für die Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit einem auffälligen Offensivtalent. Enes Birol wechselt vom FC Oberrot nach Hall und bringt Zahlen mit, die in der Kreisliga B Rems-Murr herausragen: 28 Tore und 15 Vorlagen in 23 Spielen. Der 19-jährige Stürmer führt damit aktuell die Torjägerliste seiner Liga an. Für den SSV ist Birol kein fertiges Versprechen, sondern ein Spieler mit erkennbarem Potenzial. Hungrig, ehrgeizig und torgefährlich soll er nun den nächsten Schritt in einem deutlich anspruchsvolleren Umfeld gehen.

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TSV Ehningen

Der TSV Ehningen setzt als Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ein deutliches Zeichen auf dem Transfermarkt. Adrian Körtge Corral wechselt vom Ligakonkurrenten SV Böblingen an die Schalkwiese. Der Neuzugang gilt als Leistungsträger und bringt neben Landesliga-Routine auch Oberliga-Erfahrung mit. Seine Flexibilität und Erfahrung sollen einer Mannschaft helfen, die bereits hohe Ansprüche formuliert. Körtge Corral kennt Trainerteam und große Teile des Kaders, was die Eingewöhnung erleichtern dürfte. Er spricht von einer neuen Herausforderung und ist überzeugt, dass Ehningen mit seiner Qualität eine starke Saison spielen kann.

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SV Kaisersbach

Der SV Kaisersbach erhält zur Saison 2026/27 vertraute Verstärkung für das Trainerteam. Walter Duschek kehrt als Torwarttrainer zum Landesligisten zurück und soll das Torwartteam mit Erfahrung, Fachwissen und Leidenschaft für die Position weiterentwickeln. Für den SVK ist die Rückkehr mehr als eine reine Personalie: Duschek kennt den Verein bereits bestens und bringt damit neben sportlicher Kompetenz auch Vertrautheit mit den Strukturen mit. Kaisersbach setzt auf Kontinuität, Erfahrung und gezielte Arbeit an einer Schlüsselposition.

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