Landesligisten präsentieren Zugänge und Bezirksliga-Rückkehrer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Weilheim/Teck begrüßt in der Bezirksliga Neckar/Fils zwei Rückkehrer mit Perspektive. Taha und Yusuf Kocak wechseln zurück nach Weilheim und sollen zunächst die zweite Mannschaft verstärken. Beide spielten bereits in der U19 des TSV, ehe sie bei den SF Dettingen erste Erfahrungen im Herrenbereich in der Kreisliga A sammelten. Ausgebildet wurden sie zudem bei Dettingen, dem VfL Kirchheim und der SG Sonnenhof Großaspach. Taha Kocak, Jahrgang 2006, bringt auf der Außenbahn Technik und Eins-gegen-eins-Stärke mit. Yusuf Kocak, Jahrgang 2007, überzeugt im Zentrum mit Spielverständnis. Beide gelten als Perspektivspieler.

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1. FC Eislingen

Der 1. FC Eislingen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter auf eigene Entwicklung. Marco, ein Spieler aus der eigenen Jugend, bleibt auch in der Saison 2026/27 im Kader. Der Linksfuß hat sich im Aktivenbereich stetig weiterentwickelt und ist mit körperlicher Präsenz ein wichtiger Faktor in der Defensive. Trainer Tim Schöller lobt ihn als Teamplayer, defensiv zuverlässig und zugleich dynamisch im Vorwärtsspiel.

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TSV Ilshofen

Der TSV Ilshofen begrüßt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, einen Rückkehrer mit Vereinsgeschichte. Marius Metzger kommt vom TSV Braunsbach zurück an seine alte Wirkungsstätte. Der Defensiv-Allrounder durchlief in Ilshofen die komplette Jugend und kennt den Verein genau. Nach Stationen in Dünsbach und Braunsbach bringt er nun Erfahrung und Flexibilität mit. Dass er nicht nur absichern, sondern auch offensiv Akzente setzen kann, zeigen sieben Tore in 17 Spielen. Auch die zweite Mannschaft erhält Verstärkung: Sören Elbl kehrt zurück, war in Braunsbach Kapitän und bringt 22-jährig bereits Verantwortung, Torgefahr und Ausbildungserfahrung mit.

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