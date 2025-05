Landesligisten präsentieren Zugänge, Regionalligist verstärkt sich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

NEUZUGANG: Wir freuen uns, Ela als neues Teammitglied begrüßen zu dürfen! Die 16-jährige Allrounderin fühlt sich auf der Außenverteidiger-Position genauso wohl wie auf dem Flügel. Mit ihrer Dynamik und ihrem Teamgeist bringt sie frischen Wind in unsere Reihen. Ihr Ziel: Eine erfolgreiche Saison mit der Mannschaft und ein starker Zusammenhalt auf und neben dem Platz. Willkommen im Team, Ela!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Crailsheim (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Besondere Verstärkung für die neue Saison! Der TSV Crailsheim freut sich, die Verpflichtung von Tim Meßner bekanntzugeben! Welcome Back Messi. Nach dem Tim zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist, um ein wenig kürzer zu treten, hat sich nun doch die Option ergeben, dass er mit dem TSV nochmal ein Kapitel schreiben wird. Wir freuen uns sehr, dass unser ehemaliger Kapitän wieder zurück zum TSV Crailsheim wechselt und uns in der Saison 2025/26 im Landesligateam verstärken wird. Mit Tim kommt nicht nur ein brillanter Fußballer zurück zum TSV, sondern ein Freund, Führungsspieler und eine TSV Legende, sagt sportlicher Leiter Dirk Brenner. Willkommen zurück in Crailsheim Messi — wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Croatia Bietigheim (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Dario Pavić kehrt zurück zu NK Croatia! Der bullige Innenverteidiger bildet somit mit seinem Bruder Adrian, unserer neuen Nummer 1, das zweite Brüderpaar bei NK Croatia.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Bezirk mit:

Sportgerichtsurteil in der Kreisliga B:

Spiel vom 18.05.2025: ASGI Schorndorf – FC Kosova Kernen – Wertung: 0:3 (Grund: Nichtantritt Heimmannschaft)

Spielwertung in der Kreisliga A, Herren-Reserve: SGM Kreßberg – SV Brettheim (18.05.2025) – Wertung: 3:0 (Nichtantritt der Gäste)

Verlegungen:

Kreisliga B6: Spiel am 01.06.2025: Spfr. DJK Bühlerzell II – SGM FC Ottendorf – bisher: 13:00 Uhr – neu: 15:00 Uhr

Kreisliga B6 – Reserve: Spiel am 01.06.2025: Spfr. DJK Bühlerzell – SGM FC Ottendorf – bisher: 11:00 Uhr – neu: 13:00 Uhr