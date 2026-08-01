 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Landesligisten in den Startlöchern

Weinsheimer feiern nach 25 Jahren ein Wiedersehen +++ Auch Winterbach startet daheim +++ Die Hackenheimer haben einen Pfälzer Brocken vor der Brust, Ingelheim sieht sich auf Augenhöhe

von Jochen Werner · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Die SpvGG Ingelheim testete unter anderem in der Vorbereitung gegen den SVW Mainz.
Die SpvGG Ingelheim testete unter anderem in der Vorbereitung gegen den SVW Mainz. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

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Region. Die Saison 2026/27 beginnt auch in den Landesligen. Im Osten ist weiter die SpVgg. Ingelheim am Start, die am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) beim SV Gimbsheim antreten muss. Im Westen eröffnet Aufsteiger SG Weinsheim schon am Samstag (17 Uhr) auf heimischem Grün, am Sonntag ziehen der SV Winterbach (15 Uhr) am Felsen und der TuS Hackenheim auswärts am Donnersberg (15.15 Uhr) nach.

Was die Teams aus Ingelheim, Weinsheim, Winterbach und Hackenheim zum Saisonauftakt sagen, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.