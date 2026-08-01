Landesligisten in den Startlöchern

Region. Die Saison 2026/27 beginnt auch in den Landesligen. Im Osten ist weiter die SpVgg. Ingelheim am Start, die am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) beim SV Gimbsheim antreten muss. Im Westen eröffnet Aufsteiger SG Weinsheim schon am Samstag (17 Uhr) auf heimischem Grün, am Sonntag ziehen der SV Winterbach (15 Uhr) am Felsen und der TuS Hackenheim auswärts am Donnersberg (15.15 Uhr) nach.