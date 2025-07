Landesligisten im Fokus: Start frei für das 9. Eugen-Essig-Turnier

Wenn der TSV Flacht ab dem morgigen Mittwoch zum Eugen-Essig-Gedächtnisturnier lädt, trifft fußballerische Tradition auf sportlichen Ehrgeiz. Sechs Mannschaften aus drei Spielklassen, darunter drei Landesligisten, bestreiten in zwei Gruppen die Vorrunde. Das Finale steigt am Montagabend.

Turnierstart mit drei Begegnungen am Mittwoch

Den Auftakt macht das Duell zwischen dem TSV Heimerdingen und dem SV Gebersheim am morgigen Mittwoch um 17:45 Uhr. Direkt im Anschluss folgt mit SV Leonberg/Eltingen gegen TSV Merklingen das erste Spiel der Gruppe B. Um 20:15 Uhr greift schließlich der Gastgeber TSV Flacht ins Geschehen ein und trifft auf den TSV Heimerdingen. Die Spieldauer beträgt an allen Vorrundentagen jeweils zweimal 30 Minuten.

Donnerstag bringt Vorentscheidung in Gruppe B

Am zweiten Turniertag stehen zwei weitere Partien der Gruppe B auf dem Programm. Um 17:45 Uhr trifft der SKV Rutesheim auf Leonberg/Eltingen, bevor um 20:15 Uhr das Spiel gegen den TSV Merklingen folgt. Die Ergebnisse dieser Partien werden entscheidend dafür sein, welche beiden Mannschaften den Finaltag am Montag erreichen.

Finaltag mit drei Begegnungen zum Abschluss

Am Montag, den 28. Juli, entscheidet sich ab 17:45 Uhr die endgültige Platzierung. Den Auftakt macht das Spiel um Platz fünf zwischen den Drittplatzierten beider Gruppen. Um 19 Uhr folgt das kleine Finale der jeweiligen Gruppenzweiten. Der Höhepunkt des Turniers ist das Endspiel um 20:15 Uhr – dann treffen die Gruppensieger in einem 60-minütigen Duell um den Turniersieg aufeinander.

Tradition trifft Vorbereitung

Das Eugen-Essig-Gedächtnisturnier ist für die teilnehmenden Teams nicht nur sportlicher Vergleich, sondern auch Teil der intensiven Saisonvorbereitung. Zwischen den Turnierspieltagen stehen die Landesligisten zudem im WFV-Pokal auf dem Platz – der enge Terminplan verlangt den Spielern früh in der Vorbereitung maximale Konzentration ab. Für die Zuschauer verspricht das Turnier Spannung, regionale Duelle und kurzweilige Partien in familiärer Atmosphäre.

Fußballfest mit Erinnerungen

Wie in jedem Jahr steht das Turnier auch im Zeichen des Gedenkens an Eugen Essig und bietet Raum für Begegnungen über Generationen hinweg. Zwischen dem Duft von Grillgut und frisch gezapftem Bier dürfte so manches Gesprächs an vergangene Zeiten erinnern – getreu dem Motto: „Weißt du noch?“ Das sportliche Niveau und das starke Teilnehmerfeld werden das Turnier in Flacht erneut zu einem festen Höhepunkt der Sommervorbereitung machen.