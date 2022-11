Landesligisten fahren wichtige Siege ein Landesliga Lüneburg im Überblick

Die VSV haben vor 150 Zuschauern an der Feldstraße einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den TSV Gellersen eingefahren und erstmals die Abstiegsplätze verlassen. Der Partie war von Beginn an anzumerken, dass es für die Duellanten um wichtige Zähler ging. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase führte ein Doppelpack von Jan-Hendrik Scheppeit die Hausherren auf die Siegerstraße.Der Kapitän beförderte erst eine Freistoß-Hereingabe von Dennis Junge aus der Luft über die Linie (9.), dann geriet ein langer Abschlag von Torwart Sebastian Menzel in Scheppeits Lauf, der alleine vor dem Tor cool blieb (10.).

Schon in der Vorwoche verlieh Menzel den VSV mit seiner Erfahrung wichtige Sicherheit, dieses Mal lieferte er sogar die Torvorlage. "Basti ist für jede Mannschaft ein Gewinn", lobt Trainer Björn Stobbe. "Dennoch hatte auch Justin zuvor seinen Anteil an einigen Siegen."Der Matchwinner war aber Scheppeit, der auch am entscheidenden 3:0 beteiligt war. Der Torjäger bediente Felix Arlt, der aus dem Rückraum einlaufend den Ball clever mitnahm und mit dem zweiten Kontakt vollstreckte (33.).

Im ersten Durchgang waren die VSV konsequent vor dem Tor und traten auch nach dem Seitenwechsel dominant auf. Lediglich das fehlende vierte Tor war ein minimaler Schönheitsfehler an einem souveränen Heimsieg. Gellersen blieb bis zum Ende zu ungefährlich, um die Niederlage abzuwenden.

"Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt und sind mit einer beruhigenden Führung in die Kabine gegangen", sagt Coach Stobbe. "Für uns sind das immens wichtige Punkte, wir werden jetzt den Abend genießen und wollen nächste Woche in Uelzen unsere Mini-Serie ausbauen."

Tore: 1:0 (9.), 2:0 (10.) beide Scheppeit, 3:0 (33.) Arlt. Nächstes Spiel: Uelzen - VSV (So., 27. November, 14 Uhr).