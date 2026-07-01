Landesligisten aus Grevenbroich-Neuss erwartet härtere Gangart

In den zurückliegenden sechs Spielzeiten waren die Landesligisten aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss immer Teil der Gruppe 1, in der neuen Saison geht’s zur Abwechslung mal wieder in Gruppe 2, wie die neue Gruppeneinteilung des Fußballverbandes Niederrhein für die Spielklassen auf Verbandsebene ergab. Das hat für den SC Kapellen (Vizemeister der Vorsaison) und die DJK Gnadental (als Aufsteiger auf Platz sieben ins Ziel gekommen) zur Folge, dass sie es nicht mehr mit Mannschaften aus Mönchengladbach und dem Grenzland zu tun bekommen. Dafür kommen acht Mannschaften aus dem Ruhrgebiet dazu, sechs davon alleine aus dem Essener Stadtgebiet.
Sehr zu Freude von Gnadentals Trainer Sebastian Michalsky, schließlich kickte der inzwischen 42-Jährige von 2013 bis 2021 für ETB SW Essen in der Oberliga. „Ich werde viele bekannte Gesichter wiedersehen, denn ich kenne das Ruhrgebiet sehr gut. Da wird gut zur Sache gegangen, aber auch fußballerisch einiges geboten“, sagt Michalsky und ergänzt: „Deswegen ist die Gruppe 2 die härtere der beiden Landesliga-Gruppen. Ob sie auch die stärkere ist, ist müßig. Auf dem Papier tun sich beide nicht viel.“ Mit den Kreisteams in Gruppe 2 gewechselt sind aus Düsseldorf die SG Unterrath und der FC Kosova und aus dem Bergischen Land der DV Solingen, der TSV Solingen, der SC Velbert und der SSV Bergisch Born, hinzu kommen die Aufsteiger TSV Eller aus Düsseldorf und SV Solingen.
Eine ganz neue Welt sind für Gnadental und Kapellen hingegen die Teams aus den ehemaligen Bergbaustädten. Schon vergangene Saison in Gruppe 2 dabei waren die DJK Katernberg, der SC Werden-Heidhausen, der FC Kray, der SC Rellinghausen (alles Essener Stadtteile) sowie die DJK Mintard (Mülheim) und die SF Niederwenigern (Hattingen). Neu hinzu kommen in Gestalt von Bezirksliga-Aufsteiger RW Essen II und Oberliga-Absteiger DJK Adler Frintrop zwei weitere Essener Mannschaften. Auch Lennart Ingmann freut sich in seiner dritten Saison als Trainer des SC Kapellen auf die neuen Mannschaften in der Gruppe, das unbekannte Terrain macht für ihn auch einen gewissen Reiz aus.
Auch sein neuer Co-Trainer Christos Pappas, der während seiner aktiven Karriere auch für Essener Klubs gekickt hatte und in höheren Spielklassen häufiger auf Teams aus dem Ruhrpott getroffen war, hat ihn gleich nach Veröffentlichung der Gruppeneinteilung darauf eingestellt, dass künftig eine härtere Gangart angeschlagen wird. „Wir werden versuchen, uns in der Vorbereitung körperlich optimal vorzubereiten“, sagt Lennart Ingmann, der seine Jungs schon am Donnerstag zum ersten Training bittet. „Ich habe aber auch Ideen, wie wir gegen körperlich robustere Mannschaften spielen können.“
Für Sebastian Michalsky und die DJK Gnadental beginnt die Vorbereitung nächsten Sonntag. Veränderungen bei Inhalten oder Abläufen will er mit Blick auf die veränderte Struktur an Gegnern nicht vornehmen, doch eine Sache will er seinen Spielern einbläuen: „Wir müssen von Beginn an bereit sein für diese Art von Fußball. Ich habe erlebt, was passieren kann, wenn man das als Gegner nicht ist.“
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