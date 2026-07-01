Landesligisten aus Grevenbroich-Neuss erwartet härtere Gangart

Auch sein neuer Co-Trainer Christos Pappas, der während seiner aktiven Karriere auch für Essener Klubs gekickt hatte und in höheren Spielklassen häufiger auf Teams aus dem Ruhrpott getroffen war, hat ihn gleich nach Veröffentlichung der Gruppeneinteilung darauf eingestellt, dass künftig eine härtere Gangart angeschlagen wird. „Wir werden versuchen, uns in der Vorbereitung körperlich optimal vorzubereiten“, sagt Lennart Ingmann, der seine Jungs schon am Donnerstag zum ersten Training bittet. „Ich habe aber auch Ideen, wie wir gegen körperlich robustere Mannschaften spielen können.“

Für Sebastian Michalsky und die DJK Gnadental beginnt die Vorbereitung nächsten Sonntag. Veränderungen bei Inhalten oder Abläufen will er mit Blick auf die veränderte Struktur an Gegnern nicht vornehmen, doch eine Sache will er seinen Spielern einbläuen: „Wir müssen von Beginn an bereit sein für diese Art von Fußball. Ich habe erlebt, was passieren kann, wenn man das als Gegner nicht ist.“

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