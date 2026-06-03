Landesligist zieht Trainerwechsel vor: "Hat sich so ergeben" Landesliga Nord +++ Tino Leßmann legt seinen Posten beim Ummendorfer SV nieder, Hannes Deicke übernimmt vorzeitig von Kevin Gehring · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst-Dieter Koch

Eigentlich sollte Hannes Deicke im Sommer die Geschicke des Ummendorfer SV übernehmen. Nun hat der Landesligist aus der Nord-Staffel den Trainerwechsel allerdings vorgezogen. Bereits am Dienstagabend leitete der 46-Jährige als Nachfolger von Tino Leßmann die erste Trainingseinheit in der Börde.

"Tino hatte uns bereits im März informiert, dass er den Posten zum Saisonende niederlegen wird, weil der Aufwand aus dem Harz nach Ummendorf für ihn zu groß ist. Er war nun auf uns zugekommen und hat uns erklärt, dass das Auswärtsspiel in Schönhausen sein letztes für uns sein würde", berichtet der Sportliche Leiter des USV, Chris Sacher und ergänzt zu den Gründen: "Es war ein bisschen die Luft raus und der zuletzt häufig dünn besetzte Kader spielte bei der Entscheidung sicherlich auch eine Rolle." Zum FuPa-Profil: >> Tino Leßmann

So endet Leßmanns Zeit in der Börde nach 25 Landesliga-Partien. Im September hatte der 47-Jährige das Ruder übernommen. Seine Amtszeit startete gleich mit drei Siegen in Folge. "Wir sind Tino für seinen Einsatz dankbar und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", betont Sacher. "Wir trennen uns im Guten. Er ist immer wieder gerne in Ummendorf gesehen und wird auch den Saisonabschluss zusammen mit uns feiern." Trainer in der Oberliga, Co-Trainer in der U19-Bundesliga Die Nachfolge übernimmt mit sofortiger Wirkung Hannes Deicke, der den FC Einheit Wernigerode schon in der Oberliga coachte und zuletzt in der vergangenen Saison Co-Trainer bei U19-Bundesligist Eintracht Braunschweig gewesen ist. "Nach einem Jahr Pause habe ich gemerkt, dass es wieder kribbelt", sagt der 46-Jährige. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte der A-Lizenz-Inhaber den Ummendorfern für die neue Saison zugesagt. Nun übernimmt er schon einige Wochen früher das Amt. Zum FuPa-Profil: