Landesligist wird Kreisliga-Spielertrainer und Bezirksliga-Zugang

– Foto: Andreas Krisch

Der TSV Oberboihingen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht: Felix Böhringer wechselt vom VfL Kirchheim an den Neckarpark. Mit diesem Transfer setzt die „Erschde“ früh ein erstes Zeichen für die neue Runde. Der Verein freut sich über die Verstärkung und heißt Felix Böhringer in Blau und Gelb herzlich willkommen.

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FC Spraitbach

Der FC Spraitbach stellt die Weichen für die kommende Saison und präsentiert mit Alexander Bechthold den neuen Spielertrainer der ersten Mannschaft. Der 32-Jährige kommt vom Landesligisten SV Waldhausen und bringt reichlich Erfahrung sowie neue Ideen mit. In Spraitbach soll er ab Sommer frische Impulse setzen und die sportliche Entwicklung vorantreiben. Der Verein freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Mann an der Seitenlinie – und auf einen engagierten Start in das nächste Kapitel.

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SGM Rindelbach/Neunheim

Die SGM Rindelbach/Neunheim verstärkt sich zur neuen Saison mit Fabian Mayr. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom FC Ellwangen zur SGM und bringt neben fußballerischer Qualität auch Führungsstärke mit. In Ellwangen trug er als Kapitän Verantwortung und sammelte wichtige Erfahrungen, die er nun bei seinem neuen Verein einbringen will. Fabian Mayr selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe und will mit Einsatz, Ehrgeiz und Entwicklungshunger seinen Beitrag zum Erfolg leisten. Damit gewinnt die SGM einen Spieler, der sportlich wie charakterlich bestens zum eingeschlagenen Weg passt.

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