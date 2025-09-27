Landesligist Viktoria Goch strotzt vor Selbstbewusstsein

Als Aufsteiger sorgt Viktoria Goch in der Landesliga für Furore. Nach sechs Spielen ist die Elf noch ungeschlagen und steht auf dem zweiten Rang. Nur der SV Budberg, der wie die Gocher 16 Punkte vorweisen kann, ist dank des besseren Torverhältnisses besser platziert. Dementsprechend selbstbewusst gehen Viktoria-Trainer Kevin Wolze und sein Team in die am Sonntag anstehende Partie bei der DJK SF Katernberg, die bereits um 11 Uhr angepfiffen wird.

„Wir gehen mit breiter Brust in die Partie. Wir wissen, dass wir uns vor niemanden verstecken müssen. Vermutlich wird das aber auch unsere bislang schwerste Aufgabe. Das ist eine geschlossene Einheit, die es jedem Gegner äußerst schwer machen kann“, sagt Wolze über den Gastgeber aus Essen, der sich im oberen Drittel der Tabelle festgesetzt hat.

Ein besonderes Statement gab die DJK SF Katernberg am zurückliegenden Sonntag ab, als sie beim hoch gehandelten GSV Moers einen 3:1-Sieg einfuhr. Überhaupt hat das Team seine Stärken in der Offensive. 19 Treffer gab es bislang in den sechs Partien zu feiern. Nur Spitzenreiter SV Budberg hat eine durchschlagskräftigere Sturmreihe als die DJK.

Aber Viktoria Goch ist für das Spiel gewappnet. Zwar trifft das Team auf eine gefährliche Offensivreihe, doch gerade auf seinen stabilen Abwehrverbund kann sich Wolze mehr als verlassen. Schließlich hat sein Team nur zwei Treffer in bislang sechs Spielen kassiert. Das gute Defensivverhalten ist einer der großen Pluspunkte. Abwehrchef Max Fuchs und Jonathan Brilski sorgen dafür, dass im eigenen Strafraum kaum etwas anbrennt.

Auch die Mentalität des Trainers spricht für sich. „Wir spielen immer auf Sieg. Wenn das nicht so wäre, sollte man erst gar nicht anfangen“, sagt Wolze. Das Gocher Selbstbewusstsein erhielt am vergangenen Spieltag nochmals kräftig Nahrung, als der SV Scherpenberg mit 5:0 aus dem heimischen Hubert-Houben-Stadion gefegt wurde. Auch in der zweiten Pokalrunde auf Kreisebene gab es am Mittwoch ein weiteres Erfolgserlebnis, als die SGE Bedburg-Hau mit 3:0 geschlagen wurde. Andrija Kurandic, Jacob Falkhofen und Luca Plum trafen für die Viktoria.

Welche Formation am Sonntag in Essen auflaufen wird, lässt Kevin Wolze noch offen. Denn er wird auf zwei wertvolle Stützen verzichten müssen. Gabriel Preuß zog sich beim Sieg gegen den SV Scherpenberg eine Schulterverletzung zu, die eine längere Pause nach sich ziehen wird. Und Levon Kürkciyan fehlt in Essen aus privaten Gründen.