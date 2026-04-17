Landesligist Viktoria Glesch-Paffendorf zieht sich in Kreisliga zurück Ehemaliger Mittelrheinligist beendet das Kapitel auf überregionaler Fußball-Bühne von Andreas Santner · Heute, 15:11 Uhr · 0 Leser

Müssen ihre Farben bald in der Kreisliga anfeuern: Die jungen Fans des BCV Glesch-Paffendorf. – Foto: Rocco Bartsch

Nach Jahren der Zugehörigkeit zum überregionalen Fußball beendet der BC Viktoria Glesch-Paffendorf zum Saisonende seine Ära in der Landes- und Bezirksliga. Der Verein zieht die Konsequenzen aus einer sportlichen wie strukturellen Entfremdung und plant einen Neuanfang in der Kreisliga.

Seit dem Aufstieg im Jahr 2012 in die Bezirksliga spielte der BCV überregional. Von 2020 bis 2024 war er sogar Bestandteil der Mittelrheinliga. Dieses Kapitel ist nun Geschichte. Die sportliche Bilanz des BC Viktoria Glesch-Paffendorf in der laufenden Landesliga-Saison lieferte zuletzt ohnehin wenig Anlass zur Hoffnung. Auf dem 15. Tabellenplatz rangierend und mit einem Rückstand von sieben Punkten auf die Nichtabstiegsplätze behaftet, deutete vieles auf einen Abstieg in die Bezirksliga hin. Doch der Verein hat nun Fakten geschaffen, die über den rein sportlichen Misserfolg hinausgehen: Unabhängig vom endgültigen Ausgang der Spielzeit wird die erste Mannschaft für die kommende Saison weder für die Landesliga noch für die Bezirksliga melden.

Seit 2012 war Viktoria Glesch-Paffendorf auf überregionaler Bühne unterwegs. – Foto: Dieter Braun

Dieser Schritt markiert das vorläufige Ende einer Entwicklung, die den Club vor zwei Jahren noch in der Mittelrheinliga sah. „Wie bisher wollen wir nicht weitermachen. Wir suchen jetzt Spieler, denen der Verein mehr bedeutet als das Habenwollen und versuchen in erster Linie, ein schlagkräftiges Kreisliga-A-Team auf die Beine zu stellen", teilte der 1. Vorsitzende Alfons Dux dem Kölner Stadt-Anzeiger mit.