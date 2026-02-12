Landesligist verstärkt sich, Sommertransfer beim Bezirksligisten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SSV Schwäbisch Hall begrüßt mit Predrag Djordjevic einen erfahrenen Neuzugang im Kader. Der Spieler verstärkt ab sofort die Mannschaft und bringt Landesliga-Erfahrung mit. Intern setzt man auf seine Stabilität, seinen Einsatzwillen und seinen ausgeprägten Teamgeist. Djordjevic soll sofort helfen, Struktur und Präsenz auf den Platz zu bringen. Verein und Mannschaft freuen sich auf die Zusammenarbeit und verbinden mit seiner Verpflichtung die Hoffnung auf viele konstante Leistungen. Beim SSV heißt es: willkommen im Team – mit Vorfreude auf eine gemeinsame, erfolgreiche Zeit und zahlreiche starke Auftritte im Haller Trikot.

VfL Pfullingen II

Der VfL Pfullingen II plant weiter am Kader für die kommende Bezirksligasaison und kann mit Bennet Werz einen weiteren Neuzugang vermelden. Der 23-Jährige wechselt vom FC Engstingen an den Schönberg und bringt Offensivqualitäten mit. In der laufenden Spielzeit der Münsinger A-Liga erzielte er bereits zwölf Treffer und machte damit auf sich aufmerksam.

Werz sieht den Schritt als sportliche Chance: Er will sich im höheren Tempo und auf Bezirksliganiveau weiterentwickeln und herausfinden, wie weit sein Potenzial reicht. Genau diese Motivation überzeugt auch das Trainerteam.

Cheftrainer Benjamin Hübner beschreibt den Angreifer als schnellen, entwicklungsfähigen Spieler, der perfekt ins Profil passt. Beim VfL setzt man auf seine Dynamik und seinen Torinstinkt. Der Verein freut sich, dass Werz seinen nächsten Karriereschritt in Pfullingen geht – mit der Erwartung, dass er dem Offensivspiel neue Impulse verleiht.

