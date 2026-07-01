Landesligist verstärkt sich kräftig: Bislang acht spannende Zugänge

– Foto: Jacqueline Maier

Der TV Oeffingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, stellt für die Saison 2026/27 gleich mehrere Neuzugänge vor. Nach Platz sechs in der vergangenen Runde erhält der Kader viel neue Qualität für Defensive, Mittelfeld und Offensive. Zugleich bleiben viele Spieler an Bord, während mehrere Abgänge beim TV Oe bereits feststehen.

Mit Daris Camo kommt ein junger Defensivakteur vom SSV Reutlingen nach Oeffingen. Er soll mit Technik, Dynamik und Entwicklungspotenzial zusätzliche Optionen schaffen. Sebastian Pütz wechselt vom TV Aldingen zum TV Oe. Der physisch starke Innenverteidiger bringt genau jene Präsenz mit, die der Verein für das Abwehrzentrum gesucht hat. Auch Fabio Sipos zählt zu den neuen Gesichtern. Er bringt Verbands- und Oberligaerfahrung mit und soll der Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich weiterhelfen.

Für die Offensive erhält Oeffingen ebenfalls neue Qualität. Brahim Santino Renz kommt vom TV Aldingen und bringt Torgefahr mit. In den vergangenen beiden Spielzeiten sammelte er jeweils 21 Torbeteiligungen. Joel-Noah Graham wechselt vom MTV Stuttgart zum TV Oe und soll mit seiner Erfahrung aus zahlreichen Landes- und Bezirksligaspielen Stabilität in die junge Mannschaft bringen. Patrik Koch kommt von der SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Er steht für Einsatzbereitschaft, Kampfgeist und Willen und verbuchte zuletzt in 20 Spielen 16 Torbeteiligungen.