Landesligist verstärkt sich gezielt: Fünf spannende Zugänge

– Foto: Jacqueline Maier

Die TSG Öhringen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, geht mit Trainer Thomas Kettner und einem veränderten Kader in die neue Saison. Nach Platz fünf als Aufsteiger stehen fünf Zugänge und mehrere Abgänge fest. Der Verein möchte an die starke Rückkehr in die Landesliga anknüpfen.

Die TSG Öhringen hat in den vergangenen Jahren eine wechselvolle Entwicklung genommen. Nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Hohenlohe Nord 2015/16 gelang direkt der Sprung in die Landesliga. 2016/17 folgte dort erneut der Titel und der Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg. Nach Platz 15 und dem Abstieg spielte Öhringen mehrere Jahre in der Landesliga, ehe die Saison 2021/22 mit Rang 19 endete. Es folgte der Neustart in der Bezirksliga.

Dort fand die TSG schnell wieder in die Erfolgsspur. Nach Platz 13 in der Bezirksliga Hohenlohe Nord in der Saison 2022/23 wurde Öhringen 2023/24 Meister. Auch in der Bezirksliga Franken setzte sich die Mannschaft 2024/25 durch und schaffte als Meister den nächsten Aufstieg. Die Rückkehr in die Landesliga gelang überzeugend: Platz fünf in der Saison 2025/26 unterstrich, dass sich die TSG schnell wieder auf diesem Niveau zurechtfand.