Landesligist verstärkt sein Trainerteam Veränderungen stehen an.

💻Nico ist ebenfalls lizenzierter Trainer und verfügt zudem übe umfangreiches Know-How im Bereich Videoanalyse, Spielbeobachtung und Scouting. Gerade in diesen Bereichen will man sich beim VfR noch verbessern und daher ist man hier mit Nico zusammen gekommen, der zu unserem zweiten Vorsitzenden George Jakob ein gutes Verhältnis pflegt. Unser neuer Cheftrainer Thomas Kettner war legt ebenfalls Wert auf professionelle Gegner- und Spielanalyse und war somit auch gleich Feuer und Flamme von der Personalien um Nico.

✍️Nico Kiesel (29) wird das Trainerteam unserer ersten Mannschaft ab sofort neben Enzo Romano als Co-Trainer komplettieren. Nico war zuletzt bis Anfang der Vorrunde beim FC Union Heilbronn als Cheftrainer der Aktiven in der Bezirksliga tätig. Dort leitete über drei Jahre die Geschicke als Trainer. Zuvor hatte er bei der Neckarsulmer Sportunion die U23, U19 und U17 als Cheftrainer trainiert. Nico stammt ursprüngliche aus Hohenlohe und war dort u.a. beim VfR Gommersdorf 1946 e.V. aktiv, wo er auch in der Jugend als Trainer beim VfR und dem FV 1913 Lauda e.V. in das Trainergeschäft einstieg.

