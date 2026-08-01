Landesligist verpflichtet Verteidiger vom Konkurrenten Der VfL Sindelfingen holt Noah Stöckle von der SV Böblingen. von red · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner / Verein

Der VfL Sindelfingen hat kurz vor dem Start der neuen Saison noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und verpflichtet Noah Stöckle. Der 19-jährige Defensiv-Allrounder soll den Kader des Landesligisten verstärken und eine entstandene Lücke im Abwehrzentrum schließen. Nach einem kurzfristigen Abgang sowie mehreren verletzungsbedingten Ausfällen entschieden sich die Verantwortlichen bewusst gegen eine kurzfristige Notlösung und stattdessen für einen entwicklungsfähigen Spieler mit Perspektive.

Stöckle bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus dem Aktivenbereich mit. Für den SV Böblingen absolvierte er in der vergangenen Saison elf Partien in der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Zudem kam er in der A-Junioren-Verbandsstaffel sowie der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz und erzielte dort zwei Tore. Insgesamt stehen bereits 31 Pflichtspiele in seiner bisherigen Laufbahn zu Buche. Cheftrainer Thomas Siegmund kennt den Neuzugang bereits aus gemeinsamer Zeit und sieht in ihm großes Potenzial. Neben seiner hohen Lernbereitschaft und seinem guten Charakter traut er dem 19-Jährigen zu, der Mannschaft auch sportlich sofort weiterzuhelfen. Gleichzeitig soll Stöckle die Möglichkeit erhalten, sich beim VfL kontinuierlich weiterzuentwickeln.