Landesligist verpflichtet Verteidiger vom Konkurrenten

Der VfL Sindelfingen hat kurz vor dem Start der neuen Saison noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und verpflichtet Noah Stöckle. Der 19-jährige Defensiv-Allrounder soll den Kader des Landesligisten verstärken und eine entstandene Lücke im Abwehrzentrum schließen. Nach einem kurzfristigen Abgang sowie mehreren verletzungsbedingten Ausfällen entschieden sich die Verantwortlichen bewusst gegen eine kurzfristige Notlösung und stattdessen für einen entwicklungsfähigen Spieler mit Perspektive.
Stöckle bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus dem Aktivenbereich mit. Für den SV Böblingen absolvierte er in der vergangenen Saison elf Partien in der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Zudem kam er in der A-Junioren-Verbandsstaffel sowie der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz und erzielte dort zwei Tore. Insgesamt stehen bereits 31 Pflichtspiele in seiner bisherigen Laufbahn zu Buche.
Cheftrainer Thomas Siegmund kennt den Neuzugang bereits aus gemeinsamer Zeit und sieht in ihm großes Potenzial. Neben seiner hohen Lernbereitschaft und seinem guten Charakter traut er dem 19-Jährigen zu, der Mannschaft auch sportlich sofort weiterzuhelfen. Gleichzeitig soll Stöckle die Möglichkeit erhalten, sich beim VfL kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Auch die sportliche Leitung betont, dass der Transfer zwar durch die personellen Entwicklungen im Defensivbereich ausgelöst wurde, die Verpflichtung aber keineswegs eine spontane Reaktion darstellt. Vielmehr habe man bewusst nach einem Spieler gesucht, der sowohl kurzfristig Qualität mitbringt als auch langfristig zur sportlichen Ausrichtung des Vereins passt.
Mit der Verpflichtung von Noah Stöckle setzt der VfL Sindelfingen seinen Weg fort, talentierte und entwicklungsfähige Spieler in den Kader zu integrieren. Der junge Verteidiger soll künftig mehr Stabilität in die Defensive bringen und gleichzeitig den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft beleben. Kurz vor dem Saisonauftakt erhält Trainer Thomas Siegmund damit eine zusätzliche Option für die Abwehr – und der Verein einen Spieler, dem sowohl im Hier und Jetzt als auch mit Blick auf die Zukunft viel zugetraut wird.