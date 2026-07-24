Landesligist verpflichtet Verteidiger aus der U19-Bundesliga

– Foto: Jonas Hägele / Verein

Der TSV Crailsheim verstärkt seinen Kader für die Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Till Gießler. Der Defensivspieler wechselt aus der U19 des SGV Freiberg in den Herrenbereich und soll Trainer Michael Gebhardt künftig zusätzliche Möglichkeiten in der Abwehr sowie im zentralen Mittelfeld geben. Gießler wurde in mehreren Nachwuchsabteilungen ausgebildet und bringt Erfahrungen aus seinen Stationen beim SV Sandhausen, beim VfB Stuttgart, bei der SG Sonnenhof Großaspach und zuletzt beim SGV Freiberg mit.

Für Freiberg kam Gießler in der Saison 2025/26 sowohl in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg als auch in der U19-DFB-Nachwuchsliga zum Einsatz. In der Frühjahrsrunde der Nachwuchsliga absolvierte er acht Spiele. Zuvor bestritt er in der Herbststaffel der A-Junioren-Oberliga ebenfalls acht Partien. Bereits in der Saison 2024/25 war er in beiden Halbserien jeweils viermal für Freiberg im Einsatz. Insgesamt stehen für den Neuzugang 24 Spiele zu Buche. Tore oder Vorlagen gelangen ihm dabei nicht.

Durch seine variable Einsetzbarkeit in der Defensive und im zentralen Mittelfeld erweitert Gießler die personellen Optionen des TSV Crailsheim. Der Wechsel markiert für ihn zugleich den Übergang vom Nachwuchs- in den Aktivenbereich. Dort soll er die Erfahrungen aus seiner bisherigen Ausbildung einbringen und sich an die Anforderungen der Landesliga gewöhnen.