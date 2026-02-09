Landesligist verpflichtet Torjäger und Youngster rückt auf

– Foto: Jens Körner

BSV Schwenningen

Beim BSV Schwenningen rückt mit Ledion Shabanaj das nächste Eigengewächs in die erste Mannschaft auf. Der 18-Jährige steht sinnbildlich für die Nachwuchsarbeit des Vereins: Seit seinem fünften Lebensjahr trägt er das BSV-Trikot und hat sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen. Nun folgt der Schritt in den Herrenbereich – auf seiner bevorzugten Position im Sturm soll er neue Impulse setzen.

Shabanaj selbst beschreibt den Moment als besonderen Meilenstein: „Der Sprung in die Erste Mannschaft bedeutet mir sehr viel und es ist eine große Ehre für mich, Teil des Teams zu sein. Es fühlt sich sehr gut an, mit den älteren und erfahreneren Spielern auf dem Platz zu stehen und von ihnen zu lernen.“ Gleichzeitig bedankt er sich ausdrücklich bei Jago Maric, Kim Tursak, Gökhan Sengül und den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen.