Landesligist verpflichtet Torjäger und Youngster rückt auf

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim BSV Schwenningen rückt mit Ledion Shabanaj das nächste Eigengewächs in die erste Mannschaft auf. Der 18-Jährige steht sinnbildlich für die Nachwuchsarbeit des Vereins: Seit seinem fünften Lebensjahr trägt er das BSV-Trikot und hat sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen. Nun folgt der Schritt in den Herrenbereich – auf seiner bevorzugten Position im Sturm soll er neue Impulse setzen.
Shabanaj selbst beschreibt den Moment als besonderen Meilenstein: „Der Sprung in die Erste Mannschaft bedeutet mir sehr viel und es ist eine große Ehre für mich, Teil des Teams zu sein. Es fühlt sich sehr gut an, mit den älteren und erfahreneren Spielern auf dem Platz zu stehen und von ihnen zu lernen.“ Gleichzeitig bedankt er sich ausdrücklich bei Jago Maric, Kim Tursak, Gökhan Sengül und den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen.
Im Verein wird seine Beförderung als klares Zeichen für die Durchlässigkeit zwischen Jugend und Aktiven gewertet. Die Verantwortlichen trauen dem jungen Angreifer zu, sich Schritt für Schritt zu etablieren. Entsprechend groß ist die Freude über seinen nächsten Entwicklungsschritt – verbunden mit den besten Wünschen für viele Tore im blau-weißen Trikot.
Die SGM aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, freut sich in der Winterpause über einen torgefährlichen Zugang. Der 29-jährige Stürmer Elias Mittnacht wechselt von Bezirksliga-Aufsteiger Sportfreunde Untergriesheim zur SGM Krumme Ebene am Neckar. Mittnacht traf in der verganenen Aufstiegssaison 17 Mal und bereitete zehn Tore vor.
