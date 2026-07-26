Landesligist verpflichtet Routinier mit viel Verbandsliga-Erfahrung

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Der TSV Weilimdorf verstärkt seinen Kader für die kommende Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit Raphael Molitor. Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom künftigen Ligakonkurrenten VfL Sindelfingen nach Weilimdorf. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga baut der TSV damit weiter an seinem Aufgebot für die neue Spielzeit.

Molitor bringt umfangreiche Erfahrung aus der Verbands- und Landesliga mit. Seit der Saison 2015/16 stand er für den VfL Sindelfingen und dessen zweite Mannschaft auf dem Platz. Für die erste Mannschaft absolvierte er zahlreiche Spielzeiten in der Verbandsliga Württemberg. Besonders auffällig war seine Bilanz in der Saison 2018/19, als er in 30 Verbandsliga-Partien fünf Treffer erzielte und sechs weitere Tore vorbereitete.

In den vergangenen drei Spielzeiten war Molitor mit Sindelfingen in der Landesliga aktiv. In der Saison 2024/25 kam er auf 25 Einsätze, in der Spielzeit 2025/26 folgten 26 weitere Partien mit zwei Vorlagen. Insgesamt weist seine bisherige Bilanz 196 Spiele, zehn Tore und zehn Assists aus. Zudem wurden für ihn 29 Gelbe Karten und fünf Gelb-Rote Karten verzeichnet.