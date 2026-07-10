Landesligist verpflichtet Mittelfeldspieler vom Absteiger

– Foto: Eibner / Verein

Die TSG Tübingen geht nach dem Abstieg aus der Verbandsliga Württemberg in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit einem weiteren Zugang in die neue Saison. Michail-Angelos Triantafillou wechselt vom MTV Stuttgart zum Team von Trainer Michael Frick und bringt bereits Erfahrung aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit nach Tübingen.

Triantafillou kommt mit einer erfassten Bilanz von 58 Spielen, 15 Toren und zehn Vorlagen zur TSG Tübingen. Für den MTV Stuttgart war er in den vergangenen Jahren sowohl in der Landesliga als auch für die zweite Mannschaft im Einsatz. In der Saison 2025/26 absolvierte er 16 Spiele in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, erzielte ein Tor und bereitete vier Treffer vor. In der Spielzeit 2024/25 kam er für den MTV auf 25 Landesliga-Einsätze, sieben Tore und fünf Vorlagen. Mit Stuttgart war er letzte Saison allerdings in die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen abgestiegen.

Auch in der Kreisliga sammelte Triantafillou Spielpraxis. Für den MTV Stuttgart II erzielte er 2023/24 in der Kreisliga B3 Stuttgart sechs Tore in neun Spielen und bereitete einen weiteren Treffer vor. Damit bringt der Zugang neben Landesliga-Erfahrung auch nachgewiesene Offensivbeteiligung mit. Für Tübingen ist er nach dem Abstieg eine zusätzliche Option im Kader, die helfen soll, die Mannschaft in der neuen Spielklasse wieder zu stabilisieren.