Landesligist verpflichtet Mittelfeldspieler aus der Oberliga

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Die Sport-Union Neckarsulm aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verpflichtet Oktay Erdem von Türkspor Neckarsulm. Der 27-jährige Mittelfeldspieler bringt Erfahrung aus Oberliga, Verbandsliga, Landesliga und Bezirksliga mit. Für Trainer Pascal Marche ist der zentrale Spieler ein Wunschtransfer und soll Qualität, Stabilität und Mentalität in den Kader der SUN einbringen.

Erdem kommt vom Stadtnachbarn Türkspor Neckarsulm zur Sport-Union und zählt zu den erfahrensten Neuzugängen des Landesligisten. In seiner bisherigen Laufbahn stehen 218 Spiele, 34 Tore und 53 Assists. Besonders bei Türkspor prägte er über viele Jahre die Entwicklung des Vereins. Nach seinen ersten Schritten im Aktivenbereich beim FC Union Heilbronn war Erdem neun Jahre für Türkspor Neckarsulm aktiv und wurde dort zu einer der Identifikationsfiguren.

Seine Zahlen zeigen seine Bedeutung vor allem in den Jahren des sportlichen Aufstiegs. In der Bezirksliga Unterland kam Erdem zwischen 2017 und 2020 regelmäßig auf starke Werte. In der Saison 2018/19 gelangen ihm 30 Spiele, neun Tore und 14 Vorlagen, ein Jahr zuvor waren es sieben Treffer und elf Assists. Auch in der Landesliga blieb er ein wichtiger Faktor. 2021/22 erzielte er sieben Tore, 2022/23 bereitete er 15 Treffer vor.