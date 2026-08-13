Landesligist verpflichtet junges Nachwuchstrio Die SG Weinstadt holt mit Paul Kavazis, Andrii Rokosovyk und Efe Caliskan drei spannende Zugänge. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jacqueline Maier

Die SG Weinstadt setzt bei ihrer Kaderplanung für die neue Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, auch auf junge Talente. Mit Paul Kavazis, Andrii Rokosovyk und Efe Caliskan stoßen drei Nachwuchsspieler zum Team von Trainer Stefan Sonn.

Trio wagt den Schritt in den Aktivenbereich Paul Kavazis kommt aus der Jugend des VfR Aalen. Der Mittelfeldspieler war dort zuletzt mit der U19 in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg aktiv und wagt in Weinstadt nun den Schritt in den Herrenfußball. Ebenfalls für das Mittelfeld vorgesehen ist Andrii Rokosovyk. Er wechselt vom TSV Essingen zur SGW und spielte zuletzt mit dessen U19 in der Regionenstaffel Württemberg. Efe Caliskan soll dagegen die Defensive verstärken. Sein bisheriger Verein ist die SKV Rutesheim, für deren U19 er in der vergangenen Saison in der A-Junioren-Verbandsstaffel Württemberg auflief.

Damit wächst das Aufgebot der SG Weinstadt weiter. Insgesamt stehen im Sommer 13 Zugänge fest. Neben dem jungen Trio kamen Sebastian Gleißner von der TSG Backnang, Ibrahim Lakkis vom FC Durlangen, Robin Lee Pfohl vom TV Aldingen, Mert Seker vom FV Löchgau und David Svecak von den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Außerdem verstärken Sascha Schmalz vom TSV Nellmersbach, Dominik Kowalski vom FSV Waiblingen, Laurin Quast von der TSVgg Stuttgart-Münster, Ayyub Baroudi vom TSV Heimerdingen und Marvin Haller von der Spvgg 1897 Cannstatt den Landesligisten.

Zahlreiche Veränderungen im Kader Auf der anderen Seite haben ebenfalls mehrere Spieler Weinstadt verlassen. Unter anderem schlossen sich Elton Selimi und Ermir Ajeti dem SV Fellbach an. Faton Sylaj wechselte zum FSV Waiblingen, Kujtim Sylaj zur SG Schorndorf und Christ Amoah-Ampofo zum Landesliga-Aufsteiger ASV Botnang. Gelungener Start – jetzt wartet das Remstal-Duell So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt FC Union Heilbronn FC Union Heilbronn 3 1 Abpfiff Sportlich ist die neu formierte Mannschaft bereits erfolgreich in die Saison gestartet. Zum Auftakt setzte sich Weinstadt mit 3:1 gegen Aufsteiger FC Union Heilbronn durch und holte damit direkt die ersten drei Punkte.