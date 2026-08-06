Landesligist verpflichtet jungen Torhüter

– Foto: Joachim Koschler

Der SC Geislingen verstärkt seinen Kader für die neue Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit Torhüter Semih Duman. Der 18-Jährige wechselt aus der Jugend des 1. FC Donzdorf zum Traditionsverein und soll behutsam an den Aktivenbereich herangeführt werden.

Duman sammelte seine Erfahrungen in den vergangenen beiden Spielzeiten in der A-Jugend des FC Donzdorf. Nach 15 Einsätzen in der Regionenstaffel absolvierte er in der vergangenen Saison 20 Partien in der Landesstaffel. Zudem gehörte er bereits dem Bezirksliga-Kader der Donzdorfer an, kam dort jedoch noch nicht zum Einsatz. Nun wagt der Schlussmann den nächsten Schritt und schließt sich dem Landesligisten aus Geislingen an.

Der SCG setzt damit seinen personellen Umbruch fort. Insgesamt sieben Neuzugänge wurden bislang verpflichtet. Neben Duman kamen Yannick Ruther vom TSV Bad Boll, Edwin Cala Delgado und Eldin Ramovic vom 1. FC Normannia Gmünd, Atakan Angün vom VfR Aalen, Antonio Bagnato von den Sportfreunden Jebenhausen sowie Spielertrainer Sezgin Karabiyik von Calcio Leinfelden-Echterdingen.