Landesligist verpflichtet gleich zwei junge Stürmer

– Foto: Jacqueline Maier

Der SV Leonberg/Eltingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, stellt zwei weitere Offensivzugänge vor. Mit Marc Geist und Angelo de Pilla wechseln zwei Stürmer vom SKV Rutesheim zum Team von Trainer Robert Gitschier. Beide sollen dem Landesligisten zusätzliche Möglichkeiten im Angriff geben.

Geist kommt aus dem Kader des Verbandsliga-Aufsteigers SKV Rutesheim. Der 21-Jährige bringt bereits Erfahrung aus Landesliga und Verbandsliga mit. In der vergangenen Saison war er für Rutesheim sowie zuvor für den TSV Heimerdingen aktiv. Für Heimerdingen kam er 2024/25 in der Verbandsliga Württemberg auf 24 Einsätze und zwei Tore. Seine stärksten Zahlen sammelte Geist in der U19 des FC Nöttingen: Dort erzielte er 2022/23 in 21 Spielen 15 Tore, ein Jahr später folgten zwölf Treffer in 20 Partien. Insgesamt stehen für ihn 100 erfasste Spiele und 37 Tore in der Bilanz.

Auch Angelo de Pilla kommt aus Rutesheim nach Leonberg/Eltingen. Der 20-jährige Stürmer spielte zuletzt für die zweite Mannschaft des SKV in der Kreisliga A2 Enz/Murr und überzeugte dort mit 17 Toren in 24 Spielen. Damit bringt er eine starke Quote aus seiner ersten kompletten Saison im Aktivenbereich mit. Für den SV Leonberg/Eltingen ist er ein junger Angreifer mit Entwicklungspotenzial, der den Konkurrenzkampf im Sturm beleben soll.