Landesligist verpflichtet ehemaligen Regionalliga-Verteidiger

Die SG Schorndorf baut ihren Kader als Aufsteiger und Tabellendritter der Landesliga, Staffel 1, weiter sichtbar aus. Mit Hajdar Shala kommt ein 27 Jahre alter Verteidiger vom FSV Waiblingen in die Daimlerstadt. Der Rechtsfuß bringt Ausbildung auf hohem Niveau, Erfahrung und defensive Verlässlichkeit mit.
Shala durchlief die komplette Jugendabteilung von Bayer 04 Leverkusen und spielte dort unter anderem in der U17- und U19-Bundesliga. Später führte ihn sein Weg über Stationen in der Regionalliga West und der Mittelrheinliga, darunter Herkenrath, Viktoria Köln, der 1. FC Düren, der Bonner SC und der FC Hennef 05. Zuletzt stand der 1,83 Meter große Defensivspieler beim FSV Waiblingen in der Verbandsliga Württemberg unter Vertrag. Insgesamt weist seine Laufbahn 189 Spiele, zwölf Tore und vier Vorlagen aus.
Für Schorndorf ist diese Verpflichtung ein weiterer Hinweis darauf, dass der Verein seine starke Entwicklung nicht nur verwalten will. Nach 26 Spielen steht die SG mit 47 Punkten auf Rang drei der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Als Aufsteiger hat sich die Mannschaft bemerkenswert schnell im oberen Bereich etabliert. Vor ihr liegen nur die SKV Rutesheim und der FV Löchgau, hinter ihr folgt mit dem TSV Ilshofen bereits ein Abstand von fünf Punkten.
Shala passt in eine Transferphase, in der Schorndorf unterschiedliche Profile zusammenführt. Zuvor wurden bereits Nico Klasik vom TSV Schornbach, Paul Conradi vom TSV Rudersberg, Luca Pritzkow aus der U19 des SV Fellbach und Anas Hammouda, ebenfalls vom TSV Schornbach, vorgestellt. Während Klasik defensive Mentalität mitbringen soll, steht Conradi für offensive Variabilität, Pritzkow für regionale Entwicklungsperspektive und Hammouda für zusätzliche Breite.
Mit Shala erhält die SG nun einen Spieler, dessen Karriereweg von professioneller Ausbildung und robustem Wettbewerb geprägt ist. Für einen Klub, der als Aufsteiger bereits oben mitspielt, ist das ein Transfer mit Substanz: erfahren genug, um sofort zu helfen, und passend für eine Mannschaft, die ihren Platz in der Landesliga nicht zufällig gefunden hat.