Landesligist verpflichtet ehemaligen Regionalliga-Verteidiger

– Foto: Günter Schmid

Die SG Schorndorf baut ihren Kader als Aufsteiger und Tabellendritter der Landesliga, Staffel 1, weiter sichtbar aus. Mit Hajdar Shala kommt ein 27 Jahre alter Verteidiger vom FSV Waiblingen in die Daimlerstadt. Der Rechtsfuß bringt Ausbildung auf hohem Niveau, Erfahrung und defensive Verlässlichkeit mit.

Shala durchlief die komplette Jugendabteilung von Bayer 04 Leverkusen und spielte dort unter anderem in der U17- und U19-Bundesliga. Später führte ihn sein Weg über Stationen in der Regionalliga West und der Mittelrheinliga, darunter Herkenrath, Viktoria Köln, der 1. FC Düren, der Bonner SC und der FC Hennef 05. Zuletzt stand der 1,83 Meter große Defensivspieler beim FSV Waiblingen in der Verbandsliga Württemberg unter Vertrag. Insgesamt weist seine Laufbahn 189 Spiele, zwölf Tore und vier Vorlagen aus.

Für Schorndorf ist diese Verpflichtung ein weiterer Hinweis darauf, dass der Verein seine starke Entwicklung nicht nur verwalten will. Nach 26 Spielen steht die SG mit 47 Punkten auf Rang drei der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Als Aufsteiger hat sich die Mannschaft bemerkenswert schnell im oberen Bereich etabliert. Vor ihr liegen nur die SKV Rutesheim und der FV Löchgau, hinter ihr folgt mit dem TSV Ilshofen bereits ein Abstand von fünf Punkten.