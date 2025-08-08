Landesligist verpflichtet deutschen Nationalspieler

Der Landesligist Fortuna Babelsberg hat sich kurz vor dem ersten Pflichtspiel im Landespokal prominent verstärkt. Mit Jan Medewitz stößt ein 32-jähriger erfahrener Mittelfeldspieler zur Mannschaft, der nicht nur auf viele Jahre im Amateurfußball zurückblickt, sondern auch Teil der deutschen Gehörlosen-Nationalmannschaft war. Ein besonderer Transfer für den Klub – sportlich wie menschlich.

Der 1,81 Meter große Medewitz ist kein gewöhnlicher Neuzugang. 2017 gab er sein Länderspieldebüt bei den Deaflympics in der Türkei gegen Großbritannien. Damals belegte die deutsche Nationalmannschaft einen beachtlichen fünften Platz. Fünf Jahre später stand Medewitz erneut im Aufgebot für die Deaflympics 2022 in Brasilien. Dieses Mal reichte es sogar zum vierten Platz. Damit bringt der Mittelfeldspieler internationale Turniererfahrung mit, die im Amateurfußball selten zu finden ist.

Verletzungspech bremste internationale Karriere

Nach seinen Auftritten bei den Deaflympics verpasste Jan Medewitz sowohl die Weltmeisterschaft 2023 als auch die Europameisterschaft 2024. Der Grund war eine schwere Kreuz- und Außenbandverletzung, die ihn monatelang außer Gefecht setzte. Umso bemerkenswerter ist sein Weg zurück auf den Platz – und sein klares Ziel, bei der Weltmeisterschaft 2027 noch einmal im Trikot der deutschen Gehörlosen-Nationalmannschaft aufzulaufen.

Erfahrung aus mehreren Stationen

Auch auf Vereinsebene bringt Medewitz jede Menge Erfahrung mit. In den vergangenen zehn Jahren spielte er unter anderem für die GSG Stuttgart, Union Klosterfelde und den Köpenicker SC. Damit sammelte er sowohl im Süden als auch im Osten Deutschlands Eindrücke aus verschiedenen Ligen und Spielsystemen. Diese Vielseitigkeit und taktische Reife machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für das Mittelfeld von Fortuna Babelsberg.

Verstärkung für das Zentrum

Mit seiner Übersicht, Spielintelligenz und Führungsqualität im zentralen Mittelfeld soll Medewitz eine Schlüsselrolle bei Fortuna einnehmen. Der Verein erwartet sich von ihm die Impulse, die das Spiel im Zentrum strukturieren und lenken. Der 32-Jährige trainiert bereits mit hoher Intensität und Motivation – nicht nur mit Blick auf die Saisonziele seines neuen Vereins, sondern auch mit der Hoffnung, in zwei Jahren noch einmal für das Nationalteam auflaufen zu können.

Ein besonderer Zugang mit großem Willen

Die Verpflichtung von Jan Medewitz ist für Fortuna Babelsberg mehr als nur ein sportlicher Transfer. Sie zeigt, dass der Klub auch Spieler mit außergewöhnlichen Biografien in den eigenen Reihen integrieren kann. Medewitz bringt nicht nur fußballerisches Können, sondern auch Mentalität, internationale Erfahrung und den unbedingten Willen, sich nach Rückschlägen wieder an die Spitze zu kämpfen. In Babelsberg hat er nun die Plattform, seine Karriere erfolgreich fortzusetzen – und vielleicht sogar mit einem weiteren internationalen Kapitel zu krönen.