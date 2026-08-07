Landesligist verpflichtet Defensivspieler aus der Oberliga

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die SV Böblingen hat auf dem Transfermarkt reagiert und mit Giuliano Ianuzzi einen neuen Defensivspieler für die laufende Landesliga-Saison verpflichtet. Der Neuzugang kommt von den Young Boys Reutlingen, die erst kürzlich den Aufstieg in die Oberliga feiern konnten. Davor wurde Giuliano viele Jahre beim SSV Reutlingen in der Jugend ausgebildet.

Mit der Verpflichtung von Ianuzzi reagiert die SV Böblingen auf einen kürzlich erfolgten Abgang im Kader. Die Sportliche Leitung hat damit schnell gehandelt und die entstandene Lücke in der Defensive qualitativ hochwertig geschlossen. Der SV Böblingen kam dabei zu Gute, dass ihr Netzwerk deutlich über die Grenzen des Landkreises hinausreicht, sodass hier kurzfristig eine qualitativ hochwertige Neuverpflichtung möglich war.

Ein ambitionierter Neuzugang für die Abwehr

Mit Giuliano Ianuzzi gewinnt die SV Böblingen einen spielstarken Defensivspieler, der bei den Young Boys Reutlingen Teil einer erfolgreichen Mannschaft war, die in der letzten Saison den Aufstieg in die Oberliga schaffte. Giuliano wird der Hintermannschaft weitere Stabilität verleihen und mit seiner Zweikampfstärke und Spielintelligenz die Defensive der Landesliga-Elf verstärken.

Stimme zum Wechsel

„Wir freuen uns, Giuliano in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen, sodass wir überzeugt sind, dass er die nötige Qualität mitbringt um unsere Defensive zu verstärken. Nach dem jüngsten Abgang war es uns wichtig, schnell eine passende Lösung für die Abwehr zu finden – und die haben wir mit Giuliano gefunden", sagt der Sportliche Leiter Ioannis Tsapakidis.

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