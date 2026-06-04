Landesligist verpflichtet Brüder und weiterer Bezirksliga-Transfer

– Foto: Carsten Trebuth

Die SG Oppenweiler/Strümpfelbach II, Meister der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall, verstärkt sich zur neuen Saison mit Marco Eisenmann. Der 28-Jährige kommt vom SV Großer Alexander Backnang ins Rohrbachtal und bringt Erfahrung aus seinen Stationen bei der Spvgg Kleinaspach sowie der Jugend der TSG Backnang mit. Defensiv ist Eisenmann vor allem links hinten und auf der Sechs einsetzbar. Nach seiner Verletzung will er wieder vollständig fit werden und mit der Mannschaft oben mitspielen.

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1. FC Eislingen

Der 1. FC Eislingen setzt als Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter auf gezielte Verstärkung. Mit den Brüdern Felix und Lennard Weisl kommen zwei spannende Neuzugänge: Felix wechselt vom Bezirksligisten SV Ebersbach und soll mit Laufstärke und Torgefahr das Offensivspiel beleben. Lennard kommt aus der U19 von Normannia Gmünd und bringt als flexibel einsetzbarer zentraler Mittelfeldspieler technische sowie taktische Qualität mit. Beide sehen den Wechsel als wichtigen nächsten Schritt.

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TASV Hessigheim

Der TASV Hessigheim verstärkt seine Offensive zur neuen Saison mit Leandro Franco. Der Angreifer kommt vom FV Löchgau II und bringt eine beachtliche Torquote mit. Nach ersten Aktiven-Erfahrungen beim SV Illingen stellte er seine Torgefahr in Häfnerhaslach und Ensingen mit 51 Treffern in vier Kreisliga-A-Spielzeiten unter Beweis. Auch in der laufenden Bezirksliga-Saison traf Franco bereits 14-mal. Beim TASV soll der variabel einsetzbare Offensivspieler künftig auf den Außenbahnen und im Zentrum für Gefahr sorgen.

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FC Ilira Göppingen

Der FC Iliria Göppingen treibt nach der Meisterschaft bereits die Planungen für die neue Saison voran. Mit Rocco Trebuth kommt ein 22-jähriger Offensivspieler vom Landesligisten 1. FC Eislingen. Trotz seines jungen Alters sammelte er dort bereits wertvolle Erfahrungen auf höherem Niveau. Trebuth gilt als technisch stark und flexibel einsetzbar, wodurch er der Offensive zusätzliche Möglichkeiten geben soll. Für Iliria ist seine Verpflichtung ein weiterer Baustein, um den Kader nach dem Aufstieg gezielt zu verstärken.

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