Landesligist verpflichtet Bezirksliga-Torjäger und Walking Football

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Beim SV Wendelsheim Infoabend am 06.05.ab 19:00 Uhr
Walking Football (Geh-Fußball)
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Der FV Sportfreunde Neuhausen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ein deutliches Zeichen für die kommende Saison. Mit Argjend Shalaj kommt ein Stürmer auf die Fildern, der Torgefahr nicht erst ankündigen muss, sondern bereits eindrucksvoll nachgewiesen hat. Der 24-Jährige wechselt vom VfL Kirchheim und bringt mit 1,87 Metern nicht nur körperliche Präsenz, sondern auch ein klares Profil für das Sturmzentrum mit.
Die Zahlen verleihen diesem Transfer besonderes Gewicht. Aktuell steht Shalaj mit 19 Treffern auf Rang zwei der Torjägerliste, in der laufenden und vergangenen Saison erzielte er insgesamt 41 Tore in 52 Spielen. Dazu kommen langjährige Erfahrungen in der Bezirksliga sowie Einsätze in der Landesliga. Für Neuhausen ist diese Verpflichtung deshalb weit mehr als eine gewöhnliche Kaderergänzung. Der Verein gewinnt einen Angreifer, der Abschlussstärke, Wucht und nachgewiesene Produktivität vereint – und damit das Offensivspiel der Sportfreunde auf ein neues Niveau heben könnte.
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