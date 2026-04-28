Landesligist verpflichtet Bezirksliga-Torjäger und Walking Football

– Foto: Arno Schmid

Im Arbach Stadion des SV Wendelsheim findet ein Informationsabend für Walking Football statt.Beginn ist um 19:00 Uhr und natürlich kann Jede Frau und Jeder Mann die Sportsachen mitbringen, um direkt mitzumachen. Bei dieser Fußballvariante ist Passgenauigkeit, gutes Stellungsspiel und eine gute Schusstechnik gefragt. Es gibt ein angepasstes Regelwerk, dass vor Ort genau erklärt wird bevor es auf den Sportplatz geht oder in die Halle (bei Regen). Es wird auf einem kleineren Spielfeld gespielt, dass der Hallengröße (40x20m) entspricht und der Ball darf nicht höher als 1m geschossen werden. Außerdem gibt es noch ein Tabukreis vor dem Tor. Also vorbeikommen und Mitmachen und etwas für die Gesundheit tun.

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FV Sportfreunde Neuhausen

Der FV Sportfreunde Neuhausen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ein deutliches Zeichen für die kommende Saison. Mit Argjend Shalaj kommt ein Stürmer auf die Fildern, der Torgefahr nicht erst ankündigen muss, sondern bereits eindrucksvoll nachgewiesen hat. Der 24-Jährige wechselt vom VfL Kirchheim und bringt mit 1,87 Metern nicht nur körperliche Präsenz, sondern auch ein klares Profil für das Sturmzentrum mit.

Die Zahlen verleihen diesem Transfer besonderes Gewicht. Aktuell steht Shalaj mit 19 Treffern auf Rang zwei der Torjägerliste, in der laufenden und vergangenen Saison erzielte er insgesamt 41 Tore in 52 Spielen. Dazu kommen langjährige Erfahrungen in der Bezirksliga sowie Einsätze in der Landesliga. Für Neuhausen ist diese Verpflichtung deshalb weit mehr als eine gewöhnliche Kaderergänzung. Der Verein gewinnt einen Angreifer, der Abschlussstärke, Wucht und nachgewiesene Produktivität vereint – und damit das Offensivspiel der Sportfreunde auf ein neues Niveau heben könnte.

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