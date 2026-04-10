Landesligist vermeldet Transferhammer: "Nichts unversucht lassen"

So wird Alexander Klitzing künftig wieder die Schuhe binden. "Wir wollen im Abstiegskampf nichts unversucht lassen", sagt Preußen-Coach Steffen Braunschweig über den unerwarteten Transferhammer. Bis zu einem Kreuzbandriss im vergangenen Frühjahr war Klitzing noch sehr erfolgreich für den FSV Saxonia Tangermünde aufgelaufen - und hatte dabei von der Landesklasse bis zur Verbandsliga jeweils zweistellig getroffen. Zum Spielerprofil:

"Nach seinem letzten Kreuzbandriss hatte er sich gegen eine Operation entschieden und sich auf seinen beruflichen Werdegang konzentriert. Mitglied in Schönhausen ist er sowieso schon seit einigen Jahren, die Jungs aus der Mannschaft kennt er gut. Und wenn man ihn beim Volleyball oder im Kraftraum sieht, würde man ihm nicht ansehen, dass er die Problematik mit dem Knie hatte", erzählt Braunschweig, der Klitzing schon im Nachwuchs trainiert hatte.

Ursprünglich aus dem Spaß heraus hatte der 55-Jährige dann kürzlich doch nachgefragt, ob es der Angreifer nicht noch einmal probieren möchte. "Weil wir die personellen Probleme haben und uns ohnehin der Schuh in der Offensive drückt, habe ich mich mal bei ihm erkundigt. Eigentlich hatten wir nur geflachst", erzählt Braunschweig. Und zur Überraschung des Trainers sagte der 25-Jährige ohne groß zu zögern zu.

Schwächste Offensive der Landesliga Nord bekommt Upgrade

So bekommt die bis dato mit 23 Treffern schwächste Offensive der LOTTO-Landesliga Nord im Endspurt noch einmal ein Upgrade. "Mittrainiert hat Alexander bereits und körperlich ist er fit. Jetzt hoffen wir, dass wir ihn auch bald einsetzen können. Jede Partie, die er bestreiten kann, ist für uns ein Zugewinn", sagt Braunschweig.

Nicht nur sportlicher Natur, sondern "auch weil er ein Charakter ist, der mit vollem Ehrgeiz vorangeht und die Jungs mitziehen kann", betont der Coach und ergänzt: "Wie es dann in der Praxis aussieht, müssen wir sehen. Wir werden mit ihm auf jeden Fall kein Risiko eingehen."

In Schönebeck wird der ehemalige Verbandsliga-Stürmer am Sonnabend noch nicht dabei sein. In den darauffolgenden Wochen könnte der Angreifer dann aber wieder auf dem Platz stehen. "Über seine Qualitäten muss man ja gar nicht reden", unterstreicht Braunschweig: "Ich denke, seine Tor-Quote spricht für sich. Wir freuen uns natürlich, dass uns Alexander in dieser entscheidenden Phase der Saison seine Unterstützung zugesagt hat und hoffen, dass er uns nochmal ein paar Prozent geben kann."