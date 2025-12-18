Landesligist und Trainer gehen getrennte Wege

Beim Landesligisten SG Einheit Zepernick gibt es eine wichtige Personalie. Dies teilt der Verein dazu auf seiner Internetseite mit:

nach einem knappen Jahr erfolgreicher Zusammenarbeit trennen sich unsere Wege erneut. Wir bedauern den Abschied von Lucio Geral, danken ihm herzlich für Engagement, Leidenschaft und die gemeinsamen Erfolge auf dem Platz.

In dieser Zeit hat Lucio unsere 1. Mannschaften geprägt, junge Talente gefördert und mit viel Kompetenz versucht unsere Ziele voranzutreiben. Wir sind dankbar für die wertvolle Arbeit, die er in Trainingseinheiten, Wettkämpfen und der Entwicklung unserer Trainings und Analysemethoden gebracht hat.

Wir wünschen Lucio alles Gute für die berufliche und private Zukunft, viel Erfolg auf neuen Wegen und Gesundheit. Die Tür des Vereins bleibt jederzeit offen.