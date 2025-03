Landesligist und Trainer gehen ab sofort getrennte Wege

Zwischen Trainerstationen und sportlicher Bilanz

Fabio Morisco war seit Beginn der Saison 2024/2025 der Trainer in Bad Boll. Zuvor war er bei verschiedenen Vereinen im württembergischen Amateurfußball tätig. Seine Trainerkarriere begann er beim TV Hochdorf, bevor er über den FV Plochingen und den 1. FC Heiningen zum TSV Köngen wechselte. Dort trainierte er zwei Jahre in der Bezirksliga Neckar/Fils, ehe er zur aktuellen Saison das Amt in Bad Boll übernahm. Seine Trainerbilanz in der laufenden Spielzeit: fünf Siege, vier Unentschieden und acht Niederlagen.