Landesligist überrascht Oberligist im Testspiel

Für den BSV war dieses Ergebnis mehr als ein freundlicher Sommertreffer gegen einen klangvollen Gegner. Singen steht inzwischen in der Oberliga Baden-Württemberg und verkörpert damit genau jene sportliche Entwicklung, von der viele Vereine träumen: 2018 noch Bezirksliga, 2025 über die Relegation aus der Verbandsliga Südbaden aufgestiegen, zuletzt als Zwölfter knapp in der Oberliga geblieben. Dass Schwenningen diesen Gegner nun bezwang, verleiht dem zweiten Test der Vorbereitung Gewicht.

Nach dem 1:1 gegen den badischen Hegauer FV war noch vieles ein vorsichtiges Herantasten gewesen. Gegen Singen brauchte der BSV nun mehr Widerstandsfähigkeit, mehr Mut und mehr Genauigkeit in den entscheidenden Momenten. Ein 3:2 gegen einen höherklassigen Gegner entsteht selten aus Zufall allein. Es erzählt von einer Mannschaft, die in einem Testspiel nicht nur Spielminuten sammelt, sondern die Gelegenheit erkennt, sich selbst ein gutes Gefühl zu geben.

Natürlich bleibt auch dieser Erfolg im Juli ein Ergebnis mit begrenzter Haltbarkeit. Trainer und Mannschaft werden wissen, dass die Landesliga Württemberg, Staffel 3, andere Prüfungen bereithält: weniger Prestige, mehr Alltag, oft enge Spiele, in denen Geduld und Stabilität zählen. Doch gerade deshalb kann ein solcher Sieg wertvoll sein. Er hebt die Stimmung, ohne die Arbeit zu ersetzen. Vor allem zeigt er, dass Schwenningen auch gegen einen technisch stärkeren Gegner Wege findet, Tore zu erzielen und Rückschläge in einem engen Spiel auszuhalten.