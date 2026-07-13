Landesligist überrascht Oberligist im Testspiel

Der BSV Schwenningen hat seinem Vorbereitungssommer eine beachtliche Note gegeben. Nach dem 1:1 gegen den Hegauer FV schlug der Landesligist am späten Sonntagmittag den Oberligisten Türkischer SV Singen mit 3:2. Es war ein überraschender, aber verdienter Hinweis darauf, dass Schwenningen früh Wettkampfschärfe entwickelt und Vertrauen gewinnt für die neue Runde.
Für den BSV war dieses Ergebnis mehr als ein freundlicher Sommertreffer gegen einen klangvollen Gegner. Singen steht inzwischen in der Oberliga Baden-Württemberg und verkörpert damit genau jene sportliche Entwicklung, von der viele Vereine träumen: 2018 noch Bezirksliga, 2025 über die Relegation aus der Verbandsliga Südbaden aufgestiegen, zuletzt als Zwölfter knapp in der Oberliga geblieben. Dass Schwenningen diesen Gegner nun bezwang, verleiht dem zweiten Test der Vorbereitung Gewicht.
Nach dem 1:1 gegen den badischen Hegauer FV war noch vieles ein vorsichtiges Herantasten gewesen. Gegen Singen brauchte der BSV nun mehr Widerstandsfähigkeit, mehr Mut und mehr Genauigkeit in den entscheidenden Momenten. Ein 3:2 gegen einen höherklassigen Gegner entsteht selten aus Zufall allein. Es erzählt von einer Mannschaft, die in einem Testspiel nicht nur Spielminuten sammelt, sondern die Gelegenheit erkennt, sich selbst ein gutes Gefühl zu geben.
Natürlich bleibt auch dieser Erfolg im Juli ein Ergebnis mit begrenzter Haltbarkeit. Trainer und Mannschaft werden wissen, dass die Landesliga Württemberg, Staffel 3, andere Prüfungen bereithält: weniger Prestige, mehr Alltag, oft enge Spiele, in denen Geduld und Stabilität zählen. Doch gerade deshalb kann ein solcher Sieg wertvoll sein. Er hebt die Stimmung, ohne die Arbeit zu ersetzen. Vor allem zeigt er, dass Schwenningen auch gegen einen technisch stärkeren Gegner Wege findet, Tore zu erzielen und Rückschläge in einem engen Spiel auszuhalten.
Der Fahrplan bleibt anspruchsvoll genug. Bereits am Mittwoch wartet der FC Königsfeld, am Samstag folgt die Spvgg Trossingen. Ende Juli beginnt im WFV-Pokal gegen den VfR Sulz der Pflichtspielcharakter, ehe weitere Tests in Radolfzell und gegen Möhringen anstehen. Zum Ligaauftakt geht es am 15. August zum SV Zimmern. Schwenningen hat noch nichts gewonnen, aber ein starkes Signal gesendet und die eigenen Ambitionen nun spürbar belebt.