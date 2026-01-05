Landesligist TuS Bismark lässt höherklassige Konkurrenz links liegen

Gespielt wurde zunächst in zwei Vierergruppen. Die Partien der Vorrunde waren von hohem Tempo und vielen Offensivaktionen geprägt. Die Gruppe A zeichnete unglaubliche Spannung aus, denn jedes der über 12 Minuten gespielten Matches wurde erst in der Schlussminute entschieden. Letztlich überzeugte der FSV Saxonia Tangermünde mit drei Erfolgen und setzte sich somit souverän vor der Konkurrenz aus Haldensleben, Union Schönebeck und Preußen Schönhausen durch. Den zweiten Halbfinalplatz machten schließlich der Verbandsligist vom HSC und die Schönebecker im letzten Gruppenspiel unter sich aus. Insbesondere in diesem Spiel sorgte der spätere Torschützenkönig Matas Gabertas (Haldensleben) für den Unterschied und ließ seine Mannen beim 3:1-Erfolg jubeln.

Die Gruppe B wurde vom Gastgeber angeführt, zumindest vor dem Turnier auf dem Papier. Denn auf dem Parkett sollte für den Spitzenreiter der Landesliga Nord nicht sonderlich viel zusammenlaufen. Nach einer Auftaktpleite gegen den 1. FC Lok Stendal, der sich ungeschlagen an die Spitze der Gruppe B setzte, gingen auch die Duelle mit dem TuS Schwarz-Weiß Bismark (0:3) und Einheit Wernigerode (2:6) deutlich verloren.

Als kleine Überraschung taten sich hingegen die Schwarz-Weißen aus Bismark hervor, die in dieser starken Gruppenkonstellation nach einem 5:3-Erfolg über Oberligavertreter Wernigerode (5:3) und dem Sieg über den Gastgeber das Halbfinalticket schon sicher hatten. Einzig im "Gruppenfinale" gegen den 1. FC Lok Stendal agierte man zu brav und musste sich mit 0:1 geschlagen geben, sodass man als Gruppenzweiter in die Vorschlussrunde einzog.



In der K.-o.-Runde kam es nun zum Landesliga-Duell zwischen Tangermünde und Bismark, welches dramatischer nicht hätte verlaufen können: Nach zweimaliger TuS-Führung und anschließendem Führungswechsel zugunsten Saxonia innerhalb der ersten vier Minuten blieb das Match offen bis in die Schlussphase, in der Bismark noch zum 3:3 ausgleichen konnte.

Die Entscheidungsfindung bei einem Remis erfolgt traditionell über ein Penalty-Shootout, indem sich TuS-Keeper Kannenberg mit zwei parierten Schüssen zum Helden aufschwang.

Im zweiten Semifinale wurde der Favorit aus Stendal seiner Rolle auch gerecht und ging schnell mit 2:0 in Front, ehe der HSC noch einmal zu verkürzen wusste. Der Verbandsligist ging "All In" und kassierte kurz vor der Schlusssirene noch den Treffer zum 1:3-Endstand.



Das Endspiel bestritten nun also TuS Schwarz-Weiß Bismark und der 1. FC Lok Stendal. In einer engen und umkämpften Partie ließen sich beide Teams lange nicht in die Karten schauen, ehe in der Schlussphase die Visiere geöffnet wurden und sich Bismark letztlich mit 2:1 durchsetzte und sich den Turniersieg sicherte. Im Spiel um Platz drei gewann der FSV Saxonia Tangermünde deutlich gegen den Haldensleber SC. Die weiteren Platzierungsspiele wurden durch ein Penaltyschießen entschieden.