Landesligist TSV Mühlenfeld holt zwei Offensivtalente

– Foto: Thies Meyer

Der TSV Mühlenfeld verstärkt sich mit zwei talentierten Spielern für die Zukunft. Wie der Verein auf seinem Instagram-Kanal bekanntgab, schließen sich Bahoz Akad und Selim Ben Aissa dem Team an.

Bahoz Akad begann seine fußballerische Laufbahn in Wunstorf und wechselte anschließend zum TSV Havelse, wo er in der U16 und U17 spielte. Danach kehrte der Offensivspieler nach Wunstorf zurück. Nun folgt der nächste Schritt zum TSV Mühlenfeld. Dort soll der 18-Jährige künftig sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügelpositionen eingesetzt werden.

Auch Selim Ben Aissa bringt bereits Erfahrungen aus mehreren Vereinen mit. Der 19-jährige Linksaußen spielte zuvor unter anderem beim TSV Havelse, HSC Hannover, FC Verden und JFV RWD Rehden. Mit seinem Tempo und Offensivdrang soll er die Mannschaft zusätzlich verstärken.