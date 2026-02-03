Landesligist TSV Kropp und Dennis Usadel beenden Zusammenarbeit

Seit dem 1. Juli 2020 stand Dennis Usadel an der Seitenlinie des TSV Kropp und prägte den Kropper Fußball im Kreis Schleswig-Flensburg mit einer unverkennbaren Handschrift. Der Verein zwischen Kiel und Flensburg schlägt nun ein neues Kapitel auf.
Der Verein und der Cheftrainer haben ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Dieser Schritt erfolgte einvernehmlich und ist das Ergebnis offener, ehrlicher und konstruktiver Gespräche auf Augenhöhe nach dem Beginn der Wintervorbereitung am vergangenen Donnerstag.
Mit dem Abschied endet eine fünfeinhalbjährige Amtszeit, in der Usadel die Geschicke der 1. Herrenmannschaft maßgeblich prägte. Als er 2020 übernahm, befand sich das Team, das sich nach dem freiwilligen Rückzug aus der Oberliga (Saison 2019/20) neu sortieren musste, in einer sportlich anspruchsvollen Situation. In Kropp formte Usadel aus einer jungen, entwicklungsfähigen Mannschaft schrittweise eine wettbewerbsfähige Truppe, die in der vergangenen Saison in den Relegationsspielen gegen den 1. FC Phönix Lübeck II (Hinspiel 0:3 und Rückspiel 2:1) um den Aufstieg in die Flens-Oberliga spielte. Die Arbeit beim TSV Kropp war gezeichnet mit großem Engagement, fachlicher Klarheit und spürbarem Herzblut.
Der 46-jährige Usadel kam nach seiner aktiven Zeit als Verteidiger, unter anderem beim FC Elmshorn, nach Kropp. Der sportliche Lehrkörper zeichnete sich durch Disziplin, Struktur und einen klaren Plan aus. Usadel verstand es, junge Spieler in ein System einzubinden, in dem sie Verantwortung übernehmen konnten. Diese Entwicklungsarbeit machte den Klub seit seinem Amtsantritt zu einem festen Bestandteil im oberen Tabellendrittel. In der aktuellen Spielzeit mussten die Kropper zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren, was dazu führte, dass sich der TSV Kropp in der Landesliga Schleswig auf Rang 11 wiederfindet.
„Es war jetzt so ein bisschen die Frage, ob man das schon vor der Winterpause macht oder nicht. Wir haben jetzt gesagt, wir warten die Winterpause einfach mal ab, dass die ganzen Verletzten dann wiederkommen und dass man dann mit neuem Schwung in die Rückrunde geht“, erklärte Dennis Usadel. „Wir haben uns am Donnerstag noch mal zusammengesetzt. Aber dann haben wir auch gesagt: "So ist es dann richtig, weiterzumachen oder nicht?" Weil, wenn man dann sagt, im Sommer hört man nachher eh auf. Ja, und dann haben wir uns eben auch so geeinigt, dass wir sagen: "Komm, dann machen wir jetzt den Schritt.“
So ist der Weg frei für neue Impulse, die nach einer langen Amtszeit manchmal verständlicherweise an Wirkung verlieren. Diesen Beweggrund nannte auch Usadel, der die kommenden Monate nutzen will, um neue Kräfte zu tanken und sich perspektivisch wieder einer neuen Aufgabe an der Seitenlinie zu widmen. „Klar bin ich da auch irgendwo gesprächsbereit und höre mir vieles an. Was man dann nachher macht, muss man gucken“, so Usadel.
Die sportlichen Entscheidungen und die Verantwortung für die Ligamannschaft übernimmt bis zum Saisonende nun der bisherige Co-Trainer Julian Schröder.