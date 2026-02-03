Landesligist TSV Kropp und Dennis Usadel beenden Zusammenarbeit Nach fünfeinhalb Jahren Trennung in der Winterpause von Ismail Yesilyurt · Heute, 11:03 Uhr · 0 Leser

Trainer Dennis Usadel (TSV Kropp). – Foto: Ismail Yesilyurt

Seit dem 1. Juli 2020 stand Dennis Usadel an der Seitenlinie des TSV Kropp und prägte den Kropper Fußball im Kreis Schleswig-Flensburg mit einer unverkennbaren Handschrift. Der Verein zwischen Kiel und Flensburg schlägt nun ein neues Kapitel auf. Der Verein und der Cheftrainer haben ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Dieser Schritt erfolgte einvernehmlich und ist das Ergebnis offener, ehrlicher und konstruktiver Gespräche auf Augenhöhe nach dem Beginn der Wintervorbereitung am vergangenen Donnerstag.

Entwicklung führte fast in die Oberliga Mit dem Abschied endet eine fünfeinhalbjährige Amtszeit, in der Usadel die Geschicke der 1. Herrenmannschaft maßgeblich prägte. Als er 2020 übernahm, befand sich das Team, das sich nach dem freiwilligen Rückzug aus der Oberliga (Saison 2019/20) neu sortieren musste, in einer sportlich anspruchsvollen Situation. In Kropp formte Usadel aus einer jungen, entwicklungsfähigen Mannschaft schrittweise eine wettbewerbsfähige Truppe, die in der vergangenen Saison in den Relegationsspielen gegen den 1. FC Phönix Lübeck II (Hinspiel 0:3 und Rückspiel 2:1) um den Aufstieg in die Flens-Oberliga spielte. Die Arbeit beim TSV Kropp war gezeichnet mit großem Engagement, fachlicher Klarheit und spürbarem Herzblut.

Vom Verteidiger zum Aufbauer

Der 46-jährige Usadel kam nach seiner aktiven Zeit als Verteidiger, unter anderem beim FC Elmshorn, nach Kropp. Der sportliche Lehrkörper zeichnete sich durch Disziplin, Struktur und einen klaren Plan aus. Usadel verstand es, junge Spieler in ein System einzubinden, in dem sie Verantwortung übernehmen konnten. Diese Entwicklungsarbeit machte den Klub seit seinem Amtsantritt zu einem festen Bestandteil im oberen Tabellendrittel. In der aktuellen Spielzeit mussten die Kropper zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren, was dazu führte, dass sich der TSV Kropp in der Landesliga Schleswig auf Rang 11 wiederfindet.

Trainer Dennis Usadel (TSV Kropp) beim Relegationsspiel bei Phönix Lübeck II. – Foto: Ismail Yesilyurt