Landesligist TSV Bad Abbach im Langquaider Waldstadion

Ein reizvoller Vergleich wird den Fußballfans in der Region geboten, wenn am Samstag, 4. Juli, um 15.30 Uhr im Waldstadion das Landesliga-Team des TSV Bad Abbach gegen den alteingesessenen Bezirksligisten und Gastgeber TSV Langquaid zu einem Testspiel aufläuft.

Die Gäste, die ihr erstes Landesligajahr nach drei Bezirksliga-Spielzeiten bravourös und ohne jegliche Abstiegsgefahr absolviert haben, haben bei der Zusammenstellung des neuen Kaders nicht gekleckert, sondern geklotzt. Den Verantwortlichen ist es gelungen, einige namhafte Akteure an Land zu ziehen. Mit Jannik Graf (SpVgg Bayreuth), der in den beiden bisherigen Vorbereitungsmatches schon als fünffacher Torschütze geglänzt hat, Philipp Bockes (SV Fortuna Regensburg), der als spielender Co-Trainer verpflichtet wurde, Torhüter Florian Dauerer und Abwehras Tobias Kellner (beide vom ATSV Kelheim) und auch dem 18-jährigen Robin Gessner (SpVgg GW Deggendorf) stehen Coach Simon Sigl fünf hochkarätige neue Spieler zur Verfügung, die die höheren Ambitionen auf der Freizeitinsel dokumentieren.

Einen anderen Kurs fahren heuer die Laabertaler mit Trainer Matthias Eisenschenk, die vor allem junge und talentierte Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der "Zweiten" oder aus der Region an die höheren Aufgaben in der Bezirksliga West heranführen wollen. Als externe Zugänge sollen Oliver Janek (TSV Kareth-Lappersdorf A-Junioren) und Michael Pinzinger (SpVgg Kapfelberg), als interne Veit Dürmeier, Dominik Eder, Linus Lauerer, Tizian Lauerer, Philipp Mayerhofer, Tim Schultes, Severin Steger, Maximilian Stummer im Laufe der Zeit integriert werden. Als erfahrener Akteur steht auch Heimkehrer Chris Gräßlin wieder zur Verfügung.