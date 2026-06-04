Landesligist TSGV Waldstetten verabschiedet 4 Spieler und 2 Trainer

Von links: Nevio Iocabucci, Liam Eisele, Dominik Pfeifer, Mario Rosenfelder (Sportlicher Leiter), Trainer Patrick Krätschmer, Co-Trainer Sven Reinders, Silas Podilczak und Abteilungsleiter Markus Diezi. Foto: TSGV Waldstetten

In der Fußball-Landesliga muss der TSGV Waldstetten noch ein Spiel bestreiten. Am Samstag (15.30 Uhr) tritt die Mannschaft beim SC Geislingen an. Deswegen hatte man die Verabschiedungen von Spielern und auch Trainern bereits beim letzten Heimspiel vorgenommen.

Dominik Pfeifer schließt sich bekanntlich dem Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd an. Ebenfalls den Verein verlassen werden Nevio Ioacobucci, Silas Podilczak und Liam Eisele. Mit dem aufnehmenden Verein hat sich der TSGV darauf verständigt, dass er seine Neuzugänge selbst vorstellen wird. Ebenfalls bekannt war lange, dass Patrick Krätschmer und sein Co-Trainer Sven Reinders den TSGV nach zwei erfolgreichen Jahren verlassen werden. Die beiden mussten nach ihrem Amtsantritt einen kompletten Umbruch einleiten und haben in dieser zweiten Saison lange um die Meisterschaft in der Landesliga mitgespielt.

„Dass die beiden zu uns gekommen sind, war ein großes Glück für den TSGV. Patrick und Sven haben in den vergangenen beiden Jahren sportlich hervorragende Arbeit geleistet, eine attraktive Spielweise etabliert, zahlreiche junge Spieler weiterentwickelt und eine Mannschaft geformt, die ihr Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat“, sagt Abteilungsleiter Markus Diezi wertschätzend zum Abschied des Trainergespanns. Dafür sei man sehr dankbar und wünsche den beiden bei ihren kommenden Aufgaben viel Erfolg. „Gleichzeitig sind wir überzeugt davon, dass Tim Schraml und das neue Trainerteam auf dieser Basis aufbauen können und eine sehr gute Grundlage für die weitere Entwicklung der Mannschaft vorfinden werden“, ergänzt Diezi.