Landesligist TSGV Waldstetten: "Umso mehr freuen wir uns"

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Zum Auftakt der Fußball-Landesliga hat der TSGV Waldstetten den Nachbarn SC Geislingen empfangen. Etliche Duelle hatte es zwischen diesen beiden Mannschaften bereits gegeben, diese Partie aber werden viele Fans besonders in Erinnerung behalten. Letztlich stand ein hart umkämpfter 2:1 (1:1)-Erfolg für den TSGV zu Buche, der eher glücklich als verdient gewesen ist. Das hat danach natürlich niemanden in Waldstetten gestört, Siegtorschütze Patrick Nagler hat sich letztlich feiern lassen.

Die Partie begann perfekt für die Gastgeber. Nach einer Hereingabe von Pascal Werba war Max Beyerle zur Stelle und köpfte zur frühen Führung ein (5. Minute). Jener Beyerle, der noch vor ein paar Wochen den Aufstieg mit der U23 in die Kreisliga A schaffte. Jetzt startet er in der Landesliga-Mannschaft durch. Die Waldstetter blieben allerdings nicht dran, die Partie plätscherte etwas vor sich hin.

Aktuell bekommen die Zuschauer im Stadion „Auf der Höhe“ eine Menge Drama geboten. Nach dem Pokalerfolg gegen Essingen nach Elfmeterschießen haben sich die Waldstetter ganz spät in er Nachspielzeit doch noch gegen Geislingen durchgesetzt – und damit hatte vermutlich niemand mehr gerechnet. „Wir haben gewusst, dass es eklig wird gegen Geislingen und wir wussten, dass wir etwas müde sind vom Pokal. Umso mehr freuen wir uns, dass wir diese drei Punkte eingefahren haben“, resümierte Waldstettens Spielertrainer Tim Schraml. Er saß seine gelb-rote Karte ab, die er sich in der Verlängerung gegen Essingen eingehandelt hatte.

Dann kam Geislingen nach vorne. Nach einer Hereingabe verpasste zunächst der Ex-Waldstetter Marcel Mädel, doch Damiano de Lucia brachte den Ball am zweiten Pfosten zum 1:1 über die Linie (23.). Dann hatten die Gastgeber Glück. Wieder de Lucia sprintete an allen vorbei, auch an TSGV-Schlussmann Matthias Layer, schloss ab, doch das Leder rollte entlang der Torlinie und nicht ins Gehäuse (36.). Auf der anderen Seite brachte Max Dudium den Ball scharf in die Mitte, in der Beyerle knapp verpasste (38.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schnappte sich Waldstettens neuer Abwehrchef Luca Benz das Leder und marschierte nach vorne. Seinen Abschluss am Sechzehner vereitelte Geislingens Schlussmann stark (49.). Doch Geislingen blieb gefährlich. Yannick Semet foulte einen durchgeeilten Geislinger kurz vor dem Sechzehner und hatte Glück, dass er nur Gelb bekommen hat, darin waren sich nach der Partie beide Seiten einig (54.). Der anschließende Freistoß brachte für die Geislinger nichts ein.

In der 64. Minute schwächten sich die Gäste schließlich selbst. Der bereits verwarnte de Lucia foulte einen Waldstetter und sah folgerichtig Gelb-Rot (64.). Auf das Spiel hatte dies jedoch keine positive Auswirkung für die Gastgeber. Joshua Szenk flankte schließlich von der rechten Seite, in der Mitte köpfte Jonas Kurz knapp drüber (74.). Das war die erste Gelegenheit nach langer Zeit für die Gastgeber.

Viel lief nicht zusammen in der Waldstetter Offensive. Nach einer Flanke des eingewechselten Kilian Reik probierte es Patrick Nagler aus der Drehung, verzog aber knapp (90.+1). In der vierten Minute der Nachspielzeit hat schließlich auch noch Sven Sönmez Gelb-Rot erhalten - und tatsächlich kamen die Waldstetter nochmal nach vorne. Wieder Reik brachte den Ball von er linken Seite in der Mitte, in der Patrick Nagler den Ball mit links wunderschön volley in die Maschen haute. Der Rest war Jubel pur, Nagler wurde von allen Waldstettern begraben.

Mit reichlich Dusel haben sich die Waldstetter letztlich doch noch durchgesetzt. An der Freude des TSGV änderte dieser Umstand aber nichts.