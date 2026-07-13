Landesligist triumphiert in Wenzenbach – Trio verteidigt Titel

Beim Turnier in Wenzenbach ging der Nürnberger Landesligist SpVgg Mögeldorf als Sieger hervor. – Foto: Florian Würthele

Turniere als Generalprobe: Am zurückliegenden Wochenende nutzten viele Mannschaften die Teilnahme an einem Turnier dazu, sich auf die unmittelbar bevorstehende Saison „einzugrooven“. Drei Mal wurde dabei eine erfolgreiche Titelverteidigung gefeiert, ein Mal gewann der Gastgeberverein. In Wenzenbach ging ein fränkischer Landesligist als Sieger hervor. Ein Überblick.

Raiffeisen-Cup Wenzenbach Ein Landesligist machte das Rennen am Wenzenbacher Jahnweg. Allerdings nicht der Gastgeber selbst. Sondern die SpVgg Mögeldorf. Die Nürnberger bezwangen im Endspiel der beiden Gruppensieger den Bezirksligisten SpVgg Ramspau mit 2:0. Und schnappten sich bei ihrer Turnierpremiere sogleich den Pokal. Der SV Wenzenbach musste sich in der Gruppenphase mit zwei Remis zufriedengeben und wurde Dritter. Gemeindepokal Parsberg/Lupburg Der Pokal bleibt an der Hatzengrün! Zum bereits elften Mal in Serie und zum insgesamt 27. Mal krönt sich der TV Parsberg zum Gemeindepokalsieger. Im Finale bog der Bezirksligist einen frühen Rückstand um und rang die SpVgg Willenhofen mit 3:1 nieder. Der diesjährige Ausrichter SV Lupburg holte „Bronze“.

Im Modus „Jeder gegen jeden“ wurde das Pokalturnier in Painten ausgetragen. Ohne Niederlage (3/1/0) ging die SG Hohenschambach als Sieger hervor. Der Kreisligist verwies den heimischen Ligakonkurrenten SG Painten auf Platz zwei. Bezirksliga-Aufsteiger und Titelverteidiger TV Riedenburg kam als Dritter ins Ziel.Bei den ersten zwei Auflagen des 7-Täler-Cups hatte jeweils der SV Breitenbrunn triumphiert. Nun trug sich eine neue Mannschaft in die Siegerliste ein. Kreisligist TSV Dietfurt gewann sein eigenes Turnier – dank eines klaren 5:0-Finalsiegs über den SV Töging. Im „kleinen Finale“ verwies Breitenbrunn den 1. FC Beilngries auf Rang vier.

Kreis Amberg/Weiden

Kälte-Grohmann-Cup

Einen Premierensieger sah das Turnier in Irchenrieth. Zum ersten Mal trug sich der SC Luhe-Wildenau in die Siegerliste ein. Die Kreisligamannschaft des Landesliga-Klubs holte in seiner Dreiergruppe vier Punkte, was zum Gruppensieg reichte. Tags darauf stiegen die Platzierungsspiele. Im 90-minütigen Finale hielten die Wildenauer den Kreisklassisten SV Kohlberg mit 3:0 nieder. Enrico Kellner ebnete mit seinem Doppelpack den Weg. Dritter wurde der Gastgeber, Vierter die SpVgg Pirk. Vorjahressieger VfB Rothenstadt musste sich diesmal mit dem fünften Platz begnügen.



Gemeindepokal Kümmersbruck

In Kümmersbruck hatte der TSV Theuern die Nase vorn, dank eines 2:0-Erfolgs gegen den künftigen Ligakonkurrenten ASV Haselmühl. Dieser Gemeindepokalsieg ist in doppelter Hinsicht wertvoll für den TSV. Das Viererturnier zählte nämlich gleichzeitig zum Kreispokal. Dort lösten die Amberger Vorstädter das Ticket fürs Viertelfinale.



VR-Bank-Pokalturnier

Wie im Vorjahr konnte sich der Bayernliga-Unterbau der DJK Ammerthal beim VR-Bank-Pokal durchsetzen. Dieses Mal hieß der Finalgegner DJK Ursensollen. Gegen den benachbarten und klassenhöheren Kreisligisten setzte sich das Badura-Ensemble knapp mit 1:0 durch. Ursensollen durfte sich dennoch freuen. Man zog dank des Halbfinalsieges gegen Utzenhofen/Kastl in die 2. Runde des Kreispokals ein.



Jubiläumsturnier 50 Jahre SV Pfrentsch

Große Spannung in den Semifinals, wesentlich klarere Angelegenheiten in den Finalmatches: So kam man das Geschehen beim Zweitages-Turnier in Pfrentsch zusammenfassen. Beide Halbfinalspiele wurden erst im Elfmeterschießen entschieden. Das Spiel um Platz 3 ging dann klar an die heimische SG Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen. Und im Finale landete der SV Pullenried einen 4:0-Sieg gegen SpVgg Schönseer Land. Beide Teams begegnen sich bald in der Kreisklasse Nord Cham/Schwandorf wieder.







Kreis Cham/Schwandorf

Falkencup

Aufgrund einer Absage des TB 03 Roding II wurde der Turniermodus kurzfristig umgemodelt. Das übrig gebliebene Trio spielte im Modus „Jeder gegen jeden“ gegeneinander. Der Regensburger Kreisklassist SSV Brennberg konnte sowohl den TSV Falkenstein als auch die DJK Arrach in die Knie zwingen und sich so über den Turniersieg freuen. Ausrichter Falkenstein folgte auf dem zweiten Rang.