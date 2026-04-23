Landesligist trennt sich von Coach: "Klares Signal an die Mannschaft"

– Foto: Wolfgang Schulze

Im Abstiegskampf der LOTTO-Landesliga Süd nimmt der SV Edelweiß Arnstedt noch einmal eine Veränderung vor. Wie der Verein in dieser Woche bekanntgab, wurde die Zusammenarbeit mit Trainer Marko Zenau mit sofortiger Wirkung beendet.

"An erster Stelle möchten wir uns bei Marko für seine stets professionelle Arbeit bedanken. Er hat sich nicht nur sportlich, sondern auch menschlich voll für den Verein eingesetzt", schrieb der Landesligist in seiner Mitteilung. "Trotzdem haben wir uns im laufenden Abstiegskampf dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Mit diesem Schritt wollen wir noch einmal ein klares Signal an die Mannschaft senden, um im Endspurt der Saison alle Kräfte zu bündeln und gemeinsam alles für den Klassenerhalt zu geben", hieß es weiter. Dem scheidenden Coach wünsche man "für seine sportliche und private Zukunft nur das Beste". Zum FuPa-Profil:

Erst seit dem vergangenen Sommer stand Zenau bei den Edelweißen an der Seitenlinie. Nach einer holprigen Hinrunde hatten die Arnstedter - nach einer Reihe an Neuverpflichtungen im Winter - zum Jahreswechsel die Trendwende geschafft und sich mit fünf Partien ohne Niederlage aus dem Keller befreit. Mit einer Niederlagen-Serie von vier Spielen, die am vergangenen Wochenende mit einem 3:2-Erfolg in Farnstädt gestoppt werden konnte, rutschte der Ex-Verbandsligist jedoch wieder tiefer in den Abstiegskampf. Aktuell steht Arnstedt nur einen Punkt über dem Strich.

Vier direkte Duelle im Rennen um den Klassenerhalt

Nun soll unter Danny Koge die entscheidende Steigerung zum Klassenerhalt gelingen. Der 47-Jährige gehört seit Sommer 2024 bereits zum Trainerteam der Arnstedter, stand zu seinen aktiven Zeiten selbst für die Edelweißen in der Landesliga auf dem Rasen. "Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Impuls und der Unterstützung aller gemeinsam das Ziel Klassenerhalt erreichen werden", schrieb der Landesligist. Zum FuPa-Profil: