Landesligist trauert und weitere spannende Zugänge

– Foto: FuPa-Grafik

Die SG Bettringen stellt in der Bezirksliga Ostwürttemberg früh die Weichen für die Saison 2026/27. Der Großteil des Kaders bleibt zusammen, zugleich rücken gleich neun Spieler aus der eigenen U19 in den Aktivenbereich auf. Neben den externen Zugängen Simon Lechleitner, Daniel Bayer, Lasse Biegert und Altin Kadrija setzt der Verein damit deutlich auf Nachwuchsförderung. Adrian Kamberaj, Leon Siebenrock, Sahin Ertan, Marius Barth, Jannick Schneider, Theo Wekenmann, Patrick Speier, Elias Spegel und Nico Haag sollen den nächsten Schritt gehen. Die sportliche Leitung sieht darin ein Zeichen für Stabilität, Zusammenhalt und nachhaltige Entwicklung.

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TSG Öhringen

Die TSG Öhringen stellt für die Saison 2026/27 eine wichtige Personalie im Nachwuchsbereich vor. Pascal Weibler übernimmt die A-Jugend des Landesligisten und bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus mehreren Stationen beim TSV Bitzfeld mit. Dort arbeitete er vom Kinderfußball bis zur C-Jugend und zeigte, dass er junge Spieler entwickeln und Mannschaften formen kann. Als lizenzierter Trainer soll Weibler in Öhringen neue Impulse setzen, fachlich wie menschlich. Sein Schwerpunkt liegt auf sportlicher Weiterentwicklung und einer belastbaren Teamkultur. Auch sein duales Maschinenbau-Studium steht für Disziplin und Zielstrebigkeit.

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TSV Ehningen

Der TSV Ehningen trauert um Wolfgang Brenner. Das langjährige Vereinsmitglied starb am 21. April 2026 nach schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren. Seit 1971 war Brenner Teil des Vereins, zunächst als Jugendspieler, später als Trainer, Funktionär und Förderer. Er prägte den Nachwuchs, führte die Fußballabteilung von 1988 bis 1990 und übernahm ab 2019 den Vorsitz im Förderverein Fußballsport Ehningen. Noch am 19. April war er als Zuschauer auf der Schalkwiese. Die Trauerfeier findet am 12. Mai in Ehningen statt.

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