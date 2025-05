Landesligist SV Weil verzeichnet drei Zugänge und einen Abgang

Landesligist SV Weil hat seine ersten drei Zugänge für die kommende Saison bekannt gegeben. Mit Ilir Citaku kehrt ein Eigengewächs zu den Blau-Weißen zurück. Der 20-jährige Offensivspieler hatte 2023/24 in seiner ersten Aktivsaison insgesamt 15 Landesliga-Spiele absolviert und dabei zwei Tore und vier Vorlagen verbucht. Darüber hinaus kam er auf acht Kreisliga-A-Partien für die Reserve (sieben Treffer, ein Assist). Nun kehre er nach einer Spielzeit aus der Schweiz von Dardania Basel ins Nonnenholz zurück.

Aus der U-19-Verbandsliga stößt in Abdul Bah ein Verteidiger zum SV Weil. Der 18-Jährige wechselt von den A-Junioren des PTSV Jahn Freiburg zu den Blau-Weißen, wo er "im Sommer in den Kader der ersten Mannschaft aufgenommen wird", teilte der Club mit. Der dritte Zugang im Bunde wagt ebenfalls aus dem Nachwuchs den Sprung in den Aktivbereich: Hugo Schupp rückt aus der eigenen Jugend in die erste Weiler Mannschaft auf. Der 18-jährige Mittelfeldspieler hat alle Juniorenmannschaften des Vereins durchlaufen. Am ersten Spieltag dieser Saison hatte Schupp bereits einen ersten Kurzeinsatz in der Männer-Landesliga absolviert. In der U-19-Landesliga zählt er zur Stammbesetzung der Weiler A-Jugend.