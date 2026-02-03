Landesligist SV Newroz Hildesheim holt Spieler aus der 2. Kreisklasse

– Foto: André Nückel

Mit einem Neuzugang aus dem unteren Amateurbereich setzt der SV Newroz Hildesheim ein bewusstes Zeichen für Perspektive und Nachwuchsförderung. Der Landesligist hat die Verpflichtung von Paskal Gabryszak bekanntgegeben.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der zweiten Mannschaft des Libanesischer Zeder SV aus der 2. Kreisklasse nach Hildesheim und stellt sich damit erstmals der sportlichen Herausforderung Landesliga.

Auf Gabryszak aufmerksam wurde Manager Serhat Kaplan durch die Empfehlung von Neuzugang Keanu Brandt. Dieser hatte ihn als besonders laufstark, technisch versiert und mit einer ausgeprägten Schusstechnik beschrieben. Der Verein sieht in dem jungen Mittelfeldspieler einen Akteur mit Perspektive, der sich auf höherem sportlichem Niveau weiterentwickeln soll.