Landesligist SV Budberg sucht weiter nach Stabilität

In der ersten Halbzeit knüpfte der SVB dabei bewusst an den Auftritt aus der 2:3-Niederlage in Homberg an. Nach der Schlappe gegen Meerbusch hatte in den vergangenen beiden Wochen klar die Defensive im Fokus der Wintervorbereitung gestanden – mit Erfolg. Zwar hatten die Budberger wenig Ballbesitz, lenkten das Spiel aber gut, standen kompakt und ließen kaum etwas zu. Immer wieder schaltete das Team von Tim Wilke gefährlich um und erspielte sich ein Chancenplus.

In der 55. Minute köpfte Lennart Hahn eine Halbfeldflanke von der linken Seite zur 1:0-Führung ins Netz. Doch im Anschluss ging etwas von der zuvor gezeigten Stabilität verloren. Budberg wollte offensiver stehen, was dem Spiel jedoch nicht guttat. Die Abstände stimmten nicht mehr, das Spiel wurde offener und fahriger, die Ballsicherheit ließ nach, die Ordnung ging verloren. RWE nutzte dies in der 69. Minute zum Ausgleich durch Flavio Dietz.

Es blieb die Erkenntnis: Der tiefere Block tat der Mannschaft gerade in der ersten Halbzeit gut, während das Mittelfeldpressing wie nach der Pause noch nicht sauber griff. „Wir werden jetzt besprechen, was wir aus den letzten zwei Wochen mitnehmen“, lautete Wilkes Tenor. Klar ist: In der Rückrunde müssen deutlich weniger Gegentore zugelassen werden – notfalls auch zulasten der offensiven Begeisterung, so der Coach. Ziel bleibt eine bessere Balance und Ausgewogenheit im Spiel.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: