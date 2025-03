Landesligist SV Budberg sendet zwei Signale für die Zukunft

Zwei Leistungsträger aus der A-Jugend-Niederrheinliga-Mannschaft von Mirco Dietrich werden zur kommenden Saison zum Landesliga-Team dazustoßen. Warum Tim Wilke beim zweiten Derbysieg und bei der Personalrochade in Lintfort den richtigen taktischen Ansatz wählte.

Budberg besteht trotz Ausfällen

Lintforts Trainer Meik Bodden verschwand nach der zweiten Niederlage gegen den SV Budberg (1:2) am Sonntag sofort in der Kabine. Die Mentalität, die der Tabellendritte trotz 13 Ausfällen an den Tag legte, hätte sich der 37-Jährige von seinem Team im Abstiegskampf gewünscht. Stattdessen setzt sich der Negativtrend des 1. FC weiter fort.