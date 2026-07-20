Landesligist SV Budberg kommt nicht in Tritt

Der SV Budberg wartet noch auf den ersten Testspielsieg. – Foto: Sven Hanisch

Der SV Budberg wartet in der Sommer-Vorbereitung weiter auf das erste Erfolgserlebnis in einem Testspiel. Nach der 1:5-Heimniederlage gegen den KFC Uerdingen musste sich der Landesliga-Vizemeister auch dem ambitionierten Bezirksligisten OSV Meerbusch mit 1:3 (0:2) geschlagen geben.

Nach zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten blieb Meerbusch auch im zweiten Durchgang das gefährlichere Team. Lars Stieger stellte kurz vor Schluss auf 3:0 (83.), ehe Moritz Paul in der ersten Minute der Nachspielzeit den einzigen Budberger Treffer erzielte. Joker Lennart Hahn verschoss nach 81 Minuten einen Foulelfmeter.

Bereits nach vier Minuten brachte Frederic Klausner die Gäste in Führung. Die Meerbuscher, die im Juni erst in der Relegation knapp den Aufstieg in die Landesliga verpassten, bestimmten das Geschehen. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Benjamin Appel auf 2:0 (44.).

Coach Wilke musste wegen des Parookaville-Festivals in Weeze auf einige Stammkräfte verzichten. Dafür erhielten einige Neuzugänge und Talente ihre Chance. Noah Karschti (PSV Wesel), Jannis Kipouros (SuS 09 Dinslaken) sowie Torhüter Laurenz Dubisz standen in der Startelf. Auch die aus die weiteren eigenen A-Jugend aufgerückten Hans Schaath und Sandro Strauch sowie Yannik Kehrmann (zweite Mannschaft) durften von Beginn an ran.

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft zeigte sich der Coach überhaupt nicht zufrieden: „Wir haben alles vermissen lassen, was man für ein Fußballspiel braucht: Körpersprache, Einsatzbereitschaft, Feuer, Zweikampfverhalten und Tempo. Wir waren in allen Belangen unterlegen.“

„Wir wissen, dass es so in falsche Richtung geht“

Gleichzeitig richtete der 51-Jährige einen eindringlichen Appell an seine Mannschaft: „Wir wissen, dass es so in die absolut falsche Richtung geht. Jetzt müssen wir in den nächsten zwei Wochen anpacken, Gas geben, die Defizite aufarbeiten und erst mal ganz, ganz kleine Brötchen backen.“

Die nächste Gelegenheit, ein anderes Gesicht zu zeigen, bietet sich dem SVB am kommenden Sonntag. Dann gastiert die Wilke-Elf beim Landesligisten FC Kapellen-Erft aus der Parallelgruppe. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Es spielten: Dubisz; Häselhoff, Schaath (55. Hochbaum), Umberg, Egging, Karschti (55. Vana), Kipouros (55. Nowak), Strauch (55. Eckhardt), Jansen, Kehrmann (55. Hahn), Paul.