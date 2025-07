Landesligist stellt Zugang vor, Neue beim Kreisligisten

+++

VfL Nagold (Landesliga Württemberg, Staffel 3)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nachtrag zum Winter - Daniel Huss zurück beim VfL. Daniel Huss, ein waschechter Nagolder, spielte bis zur C-Jugend in unserem Trikot, ehe es ihn zum SSV nach Reutlingen zog. Nun ist er schon seit der Winterpause wieder zurück und arbeitet seither intensiv an seinem Comeback. Im vergangenen Jahr hatte er sich leider eine schwere Knieverletzung zugezogen, welche ihn beim FC08 Villingen ausgebremste. Jetzt nimmt er wieder Anlauf und möchte schnellstmöglich zu alter Stärke zurück. Die ersten Testspielminuten sind auf jeden Fall gespielt - daher werden wir sicherlich schnell viel Freude an dir haben. Offiziell nochmal herzlich willkommen zurück, aber das Wichtigste: Bleib gesund!

TSV Sickenhausen (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Dennis Schmidt wechselt zum TSV Sickenhausen! Die Planungen für die kommende Saison sind abgeschlossen, aber wir haben Euch noch nicht alle Neuzugänge vorgestellt... Dennis kommt aus A-Jugend der SG Reutlingen zu uns an die Linde. Er wagt den Schritt in den Aktivenbereich somit beim selben Verein, wie sein älterer Bruder Nico, der unsere Zweite Mannschaft letzte Saison einige Male als Kapitän aufs Feld geführt hat - TSV-Familie im wahrsten Sinne des Wortes. Dennis will sich schnellstmöglich an die Intensität des Herrenfußballs gewöhnen und einen festen Platz im Team erobern. Als gelernter Rechtsverteidiger bringt er ordentlich Tempo und Offensivdrang über die Flügel mit. Wir freuen uns, Dich zur kommenden Saison in unsere Reihen zu haben! Herzlich Willkommen beim TSV, Dennis!

